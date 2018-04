Feliz cumpleaños, Murphy Brown

Diez temporadas y doscientos cuarenta y siete episodios llegó a mantenerse en antena la serie protagonizada por Candice Bergen que desde finales de los años ochenta se convirtió en una referencia en el mundo de la comedia nortemamericana. Emitida en España por La 2, la serie obtuvo siete Emmys, cinco de ellos para su protagonista y tres Globos de Oro, y fue para muchos la serie sobre periodistas de la década, lo que hoy podría ser The Newsroom si tuviese más gracia, más incorreción y menos ganas de gustarse a sí misma.

Y como tal, Murphy Brown, esa periodista ex alcohólica que conducía el programa “For Your information” fue la responsable y la culpable de alguna que otra vocación encontrada y volcada en la televisión. En la cuarentena, el personaje de Bergen fue un ejemplo a seguir para muchas mujeres, tan feminista y tan luchadora, dispuesta a ser madre soltera en una sociedad que no parecía preparada para ello, rompiendo moldes con su carácter, su ironía y capacidad para llegar a lo más alto sin importar lo que se pusiera por delante. Vista ahora, aún parece más increíble que la intentción inicial de la CBS era que Murphy Brown fuese una veinteañera interpretada por Heather Lockear. Sí, la rubia que luego fue Amanda en Melrose Place, esa.

Además de la polémica por su maternidad que gracias al vicepresidente de por aquel entonces, Dan Quayle, se conviritió en un tema de discusión nacional, la serie creada por Diane English también fue relevante en temas tan importantes para la población femenina como el cáncer de mama, algo por lo que la propia Bergen fue elegida para presentar uno de los premios de la Sociedad Americana contra el Cáncer, en honor al importante rol educativo que haía desarrollado en la última temporada.

Pero Bergen no estuvo sóla durante los diez años que la serie se mantuvo en antena, y tan importantes como ella eran sus cambiantes secretarias, algunas de las cuales no llegaban a superar los dos capítulos, su compañero de programa Jim Dial, interpretado por Charles Kimbrough, su respuesto sabático y también rubio, la guapa Corky Sherwood, a la que daba vida Faith Ford, o su querido amigo Frank Fontana, interpretado por Joe Regalbuto. Si revisamos la extensa lista de intérpretes que durante diez años pasaron por Murphy Brown encontramos algunas caras muy conocidas, como el joven Haley Joel Osment, el chiquilllo de El Sexto Sentido, que durante seis episodios de la última temporada interpretó a Avery Brown, el hijo de Murphy o Jane Leeves, la que luego conocimos como enfermera del padre de Frasier, intepretando a la novia de uno de los personajes en nueve capítulos. Respecto al elenco principal, además de Bergen, cuyo último trabajo fue su participación en la serie de abogados Boston Legal y en tres episodios de House y Lily Tomlin, que se incorporó a la serie en la novena temporada y a la que luego hemos podido ver en El Ala Oeste de la Casa Blanca, Mujeres Desesperadas, Daños y Perjuicios y Web Therapy, ninguno de ellos consiguió un papel de verdadera relevancia tras la finalización de la serie.

El soplo de aire fresco y progresista que supuso Murphy Brown durante su emisión, una época en la que Reagan y Bush se sucedieron en la presidencia de los Estados Unidos, convirtió a su protagonista en uno de los iconos televisivos femeninos más importantes de su época. Su agresividad periodística, su ganas de pelear por una historia y su capacidad para sobreponerse a las dificultades de su condición de madre soltera fueron un ejemplo para muchas, aunque quizá, como nos contaba Liz Lemon en el decimoctavo episodio de la sexta temporada de Rockefeller Center, Murphy Brown Lied To Us, una cosa es ser una madre soltera televisiva, y otra cosa es ser madre soltera “en la vida real”. Pero como dice la propia Liz al final del episodio “La vida está pasando”. Otra gran serie sobre la televisión con otra gran protagonista femenina. Ah, ¡la inspiración! Ah, ¡los homenajes!