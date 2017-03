PODEMOS acoge en sus filas al socio de un acusado de corrupción en UMBRA

Joaquín Peñalver –acusado de graves delitos de corrupción- no es el único socio mercantil del concejal Luis Bermejo en dos empresas que siguen activas. En el listado aparecen destacados promotores urbanísticos e incluso Pedro García Meroño de Polaris.

El grupo municipal Ahora Murcia estudia exigir la dimisión inmediata de su concejal, Luis Bermejo (militante de PODEMOS) por ocultar información incurriendo en grave incompatibilidad, tomar decisiones al margen de su grupo municipal que podrían haber perjudicado los intereses de los ciudadanos y por ser socio empresarial, entre otros, de Joaquín Peñalver que está acusado de varios delitos en el caso Umbra y que, dada la gravedad de los mismos, podrían llevarle a la cárcel.

Ahora Murcia ha descubierto que Bermejo comparte dos sociedades mercantiles -ELECPOINT SA y ELINCE NETWORK SL- con Gaspar de la Peña que es consejero de EMUASA en representación de la parte privada HIDROGEA. Información que, según el grupo municipal Luis Bermejo ha ocultado deliberadamente pese a que está incurriendo en grave incompatibilidad por la que debería haber renunciado.

Además Ahora Murcia ha puesto en conocimiento de la dirección regional de PODEMOS la información de que disponen para que adopten las medidas que estimen convenientes, sin que hasta el momento el consejo regional de la formación morada haya querido darse por enterado aunque están al tanto de las andanzas de su militante.

La coordinadora de Ahora Murcia sospecha que Bermejo podría haber utilizado su puesto en el consejo de administración de EMUASA para favorecer los intereses de la empresa HIDROGEA y evitar que hubiese cambios en la cúpula directiva donde uno de sus consejeros más antiguos, Gaspar de la Peña es uno de sus socios en una de las mercantiles citadas.

De las dos sociedades a las que pertenece Luis Bermejo, ELINCE NETWORK y ELECPOINT, activas y no extintas según el registro mercantil, solo consta en los últimos años 34 notificaciones en el BORM entre las que abundan notificaciones de embargo, providencias de apremio y requerimiento de pagos de deuda. En el registro mercantil de Murcia el último acto inscrito sobre la empresa ELINCE NETWORK es "crédito incobrable". En su declaración de bienes ante el ayuntamiento de Murcia, Luis Bermejo declaró no ser dueño de nada. No tenía ni cuenta corriente.