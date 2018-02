El Festival Internacional de Cine de Murcia (IBAFF) se celebrará del 2 al 10 de marzo

El IBAFF, impulsado por el Ayuntamiento de Murcia y germinado en el Centro Puertas de Castilla, ofrecerá en su Sección Oficial la proyección de 13 largometrajes y 19 cortometrajes de realizadores de lugares culturales tan dispares como Afganistán, Francia, Bulgaria, Alemania, Argentina, Japón, Brasil, Irán, Finlandia, Grecia o Bangladesh. En su programa, brillan películas como Drift, hipnótica ópera prima de la alemana Helena Wittmann que propone una aventura sensorial disfrazada de odisea marina; Let the Summer Never Come Again, filme en el que Alexendre Koberidze plantea un doble reto al espectador, tanto en sus más de 200 minutos de metraje como en el registro de la imagen con un teléfono móvil; o 3/4, el primer largo de ficción del búlgaro Illian Metev en el que, siguiendo las pautas del documental, hila un delicado retrato de una familia que podría ser la de cualquiera.

De la programación de este año, que hemos hablado en Onda Cero con su director, Jesús de la Peña, ha destacado también la inclusión, por primera vez en la historia del IBAFF, de una serie en Sección Oficial: ‘Mira lo que has hecho’ (El Terrat y Movistar+, dirigida por Carlos Therón).

Así, el IBAFF proyectará íntegramente (seis episodios) la serie en la que Berto Romero y Eva Ugarte interpretarán a una pareja cuyo mundo cambia drásticamente al ser padres. Además de ello, también se proyectarán los 6 capítulos íntegros de Movistar+ "La Peste".

El ciclo honorífico a la propuesta visual de Lucrecia Martel (Salta, 1966) es otra de las grandes bazas del noveno IBAFF. El público podrá visionar cuatro de sus filmes: La ciénaga, La niña santa, La mujer rubia y Zama. Para el programador del IBAFF, “Martel es una de las voces más interesantes y libres del cine contemporáneo.

El festival también contará con la sección IBAFF Joven, cuyo premio es otorgado por un jurado integrado por estudiantes de institutos de Murcia entre una selección de cortos y largos participantes. Fruto de su colaboración con Cinema Jove, también se proyectará un ciclo de cortos programados por el equipo del Festival internacional de Cine de Valencia. Además, del 5 al 9 de marzo se celebrará el Seminario de iniciación a la crítica de cine, bajo la dirección académica de Caimán Cuadernos de Cine.

Los premios del IBAFF 9 que se entregarán en la ceremonia de clausura, que tendrá lugar el sábado 10 de marzo, serán el Premio Sección Oficial, tanto para mejor largometraje como mejor cortometraje; Premio del Jurado Popular; Premio Ibaff Joven en las categorías de Mejor Corto y Mejor Largo; y el Premio Arrebato. El Premio Honorífico de este año será para la argentina Lucrecia Martel.

El FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MURCIA se celebrará del 2 al 10 marzo 2018 en la Filmoteca Regional.