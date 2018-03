El Institut Valencià de Cultura lleva a escena la obra de Sarah Kane ʻPsicosis de las 4.48

El Institut Valencià de Cultura lleva al Espai d’Art Contemporani de Castelló la obra de la dramaturga británica Sarah Kane ʻPsicosis de las 4.48’, interpretada por Anna Alarcón y dirigida por Moisès Maicas, en una producción de The Three Keatons. ʻPsicosis de las 4.48’ fue escrita cuando la autora sufría una depresión profunda, y explora la región de la mente que la mayoría de los seres humanos desearía no tener que visitar nunca, pero de la que muchas personas no pueden escapar, como son los trastornos mentales.

El título ʻPsicosis de las 4.48’ se refiere a la hora en que más suicidios se cometen puesto que, según estadísticas inglesas, es a esta hora aproximadamente cuando acaban los efectos de los fármacos que se han tomado la noche anterior. La obra muestra qué es lo que sucede en la mente de una persona cuando ya no distingue lo real de lo imaginario, los recuerdos de la fantasía, los sueños de las pesadillas. En la actualidad Sarah Kane es una de las dramaturgas más representadas en Europa, y su obra ha sido traducida al alemán, francés, italiano, español, catalán, polaco, griego, danés, portugués, neerlandés, rumano y ruso.