Ilicitanos por Elche abandona el Pleno en el turno de Mociones para mostrar su rechazo a que no se cumplen todos los acuerdos

La formación política denuncian que los Plenos Municipales van vacíos de contenidos y vuelven a visibilizar su malestar por el hecho que el tripartito no asume las Mociones aprobadas “que no le interesan”

Los ediles Cristina Martínez y Fernando Durá han estado presentes en los primeros minutos del Pleno Municipal participando en el dictamen emitido en los dos únicos puntos del Orden del Día, al margen del de Mociones, en el que se emitía un voto. Al llegar el turno de Mociones, los dos concejales han abandonado el Salón de Plenos y han seguido la evolución de la sesión desde la Sala del Consell, anexa al lugar de celebración de las sesiones plenarias.

Con ello, según ha explicado el portavoz adjunto del Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Fernando Durá, han querido expresar su rechazo al hecho de que PSOE, Compromís per Elx y Partido de Elche, formaciones que integran el tripartito en la ciudad ilicitana, estén haciendo oídos sordos a algunas de las Mociones que, con la mayoría con la que cuenta la oposición municipal, son aprobadas.

Este es el caso recientemente de dos. En una de ellas se pedía trasladar el cierre de la calle Corredora a los domingos como piden algunos comerciantes de la zona centro para no perjudicar las ventas los sábados. En la segunda Moción aprobada que el equipo de gobierno no ha ejecutado esgrimiendo que las competencias para hacerlo es la Junta de Gobierno Local, se instaba precisamente a este órgano a alegar contra el PATIVEL en el segundo plazo abierto para ello por la Generalitat Valenciana: “No cumplen lo que no les conviene por lo que nos preguntamos para qué está el turno de Mociones si luego el tripartito hace lo que quiere, desoyendo lo que acuerda el Pleno por mayoría”, ha afirmado Fernando Durá que ha explicado que el Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche ha transformado las dos Mociones que tenía previsto llevar al Pleno Municipal de este lunes en sendos escritos dirigidos a la Junta de Gobierno Local, “que según dicen es la competente”, según ha señalado con cierta ironía Durá.