El Ayuntamiento de Elche confía en que el socavón de la calle Maroma de Arenales del Sol esté arreglado esta semana

José Manuel Sánchez ha apelado a la “prudencia” si bien ha confiado en que a lo largo de esta semana puedan estar finalizados los trabajos de reparación del socavón de la calle Maroma de Arenales del Sol, que está ubicada junto al viejo hotel de Arenales del Sol y que se originó como consecuencia del último temporal de lluvia y viento del mes de enero.

El Consistorio ha contratado las obras y pasará posteriormente la factura de las mismas a la empresa promotora de la rehabilitación del viejo hotel de primera línea de playa, cuyos trabajos continúan paralizados por orden de la Dirección General de Costas por un presunto incumplimiento de la licencia de obras concedida al poder haberse derribado partes del edificio que no estaban autorizadas.

Sánchez ha lamentado que la vieja estructura del viejo hotel vaya a permanecer en pie un verano más y ha insistido en que el ayuntamiento aprobó la licencia de obras de derribos de la parte vieja del vieja que le compete el 26 de mayo, fecha en la que, ha dicho, la empresa propietaria del hotel ya sabía que tenía que pedir licencia para retirar el amianto a la conselleria de Trabajo. Esa solicitud fue sin embargo registrada el 12 de junio por lo que no ha dado tiempo a que se conceda la licencia a tiempo para permitir derribar la vieja estructura antes del inicio del verano. Ahora, ya no podrá ser realidad ese proyecto dado que en los meses de julio y agosto la ordenanza municipal no permite desarrollar trabajos de construcción en las pedanías de Arenales del Sol y La Marina.

José Manuel Sánchez ha criticado además que la dirección general de Costas haya incumplido su compromiso de tener un dictamen definitivo en torno al expediente abierto contra las obras de rehabilitación del hotel antes del inicio del verano.

Mesa de Patrimonio

Por otro lado, el concejal de Urbanismo ha confirmado que la Mesa de Patrimonio de Elche se va a reunir este jueves y entre otros asuntos, está previsto dar cuenta del informe sobre las excavaciones arqueológicas del Mercado Central emitido por la Dirección General de Patrimonio y Cultura.

Además, en esa reunión se abordarán otros aspectos relacionados con el patrimonio ilicitano como es el caso del convenio que se ha suscrito con la empresa mixta Aigües d’Elx merced al que cualquier obra de competencia de esa mercantil que se desarrolle en el centro de la ciudad deberá contar con la supervisión de un arqueólogo de Aigües d’Elx.