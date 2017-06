Dimite el alcalde de Petrer, el socialista Alfonso Lacasa, por problemas de saluid

"Cumplir con la alcaldía de nuestro pueblo requiere una dedicacion total que ahora no puedo prestarle"

Lacasa ha comunicado su decisión este mediodía alegando problemas de salud que venía arrastrando desde el inicio de la legislatura y que ahora se han agravado. El hasta ahora alcalde de Petrer , del PSOE, que accedió a la alcaldía gracias a un acuerdo con Esquerra Unida y Compromís, deja la vara de mando a su compañera Irene Navarro que hasta ahora ocupaba la concejalía de hacienda. En su despedida Lacasa ha declarado que “ cumplir con la más alta responsabilidad en nuestro pueblo requiere dedicarseal cien por cien, y yo no puedo responder a esa exigencia tal y como he hecho desde el principio".

El alcalde de Petrer ha indicado que hace algún tiempo tomó la decisión de no volver a presentarse como candidato a la alcaldía de Petrer y que esto, unido a algunos problemas de salud que se han agudizado en las últimas semanas, le han hecho tomar dicha determinación.

Lacasa ha querido recordar que, cuando hace dos años obtuvo los apoyos suficientes de los partidos políticos de izquierdas de Petrer para acceder a la alcaldía, lo hizo con el propósito claro de dedicar todos los esfuerzos precisos para hacer posible un Acuerdo de Gobierno basado en un proyecto común que “ante todo, nos comprometía ante las vecinas y vecinos de Petrer. Este cometido hace imprescindibles energía y dedicación plenasy personas con la vitalidad y la dedicación necesarias para seguir liderando nuestro pueblo”. Según ha dicho, durante más de 700 días al frente de un reto común, “siempre me he conducido atendiendo de forma responsable a la tarea de mejorar nuestro pueblo en beneficio de todos”, responsabilidad y coherencia que, según ha apuntado, también han guiado su decisión de dejar de ser alcalde de Petrer, porque “siempre he querido ser consecuente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago”.

Lacasa también se ha referido al trabajo de los grupos políticos de la oposición, indicando que “desde sus posiciones se están conduciendo con lealtad a la institución y, por tanto, a Petrer”

Ha finalizado su intervención agradeciendo a todas las personas que han respaldado y confiado en el proyecto y, sobre todo, a las personas que trabajan día a día para hacer un Petrer mejor.