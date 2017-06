El alcalde de Elche urge que Cultura se pronuncie sobre el nuevo mercado tras el informe que señala que puede afectar negativamente al Misteri d’Elx

Carlos González se ha mostrado contrariado por el hecho de que el ayuntamiento no haya sido conocedor formalmente de ese informe sino sólo a través de los medios de comunicación y ha criticado que el técnico que lo suscribe se pronuncie sobre aspectos que no son propios de su competencia como los relativos al ámbito del tráfico rodado por el Carrer Major de la Vila, un vial que ha insistido el primer edil ilicitano, “siempre” ha tenido tráfico, como ocurre en la actualidad, e incluso mucho más del que presumiblemente podría tener con la construcción del nuevo mercado de abastos.

Respecto a que el técnico de Patrimonio señale que la circulación por esa calle afectaría gravemente el día a día de la Casa de la Festa, Carlos González, ha incidido en que el Misteri tiene cinco siglos de historia y ha sobrepasado vicisitudes de todo tipo, augurando que sigue teniendo la capacidad para seguir haciéndolo.

El alcalde de Elche ha urgido a la conselleria de Cultura un pronunciamiento acerca de ese informe emitido por el técnico de ese departamento y ha insistido en que es la conselleria la competente para establecer si el proyecto de mercado se ejecuta o no.

Por su parte, el presidente del Patronato del Misteri d’Elx, Fernando García, no se ha pronunciado respecto al informe del técnico de Patrimonio argumentado que no ha tenido acceso al mismo y asegurando que en una reciente reunión del Patronato, sus miembros no consideraron que la construcción del nuevo mercado podría afectar al drama asuncionista.

Informe remitido por Urbanismo

En términos similares a González se ha pronunciado el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Elche, José Manuel Sánchez, que además ha desvelado que hace más de un año, en abril de 2016, el ayuntamiento se dirigió por escrito a la conselleria de Cultura relacionando en un informe los bienes patrimoniales considerado Bien de Interés Cultural que se encuentran en los alrededores del mercado central. Además de relacionar ese patrimonio, se pedía un pronunciamiento a la consellería acerca del proceder que se tenía que seguir, a modo de medidas cautelares a adoptar, por ejemplo, y pese a que ha transcurrido más de un año la conselleria no ha contestado al ayuntamiento.