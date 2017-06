C’s Elche critica la falta de mantenimiento de la vía pública en Las Bayas

“No existe suficiente mantenimiento ni en los parques ni en la vía pública”, ha afirmado Juan Antonio Sempere, concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elche que ha indicado que “hay reclamaciones históricas de los vecinos de Las Bayas que siguen sin obtener respuesta por parte de la Administración local”. “El tipo de arbolado que tienen los parques de Las Bayas, que arroja la plaga del pulgón, requiere de un mantenimiento que no recibe, tanto de poda como de fumigación contra dicho insecto”, ha afirmado Sempere que además ha apuntado que “debido a las fechas en que nos encontramos, las flores de los árboles caen y requieren de una limpieza que no reciben, si bien por desgracia este mal lo estamos encontrando en muchas pedanías y barrios de Elche, pero no podemos quedar impasibles mientras el tripartito deja que nuestros parques estén sucios”.

Sempere ha aseverado que la pedanía “carece de papeleras, apenas se puede encontrar alguna en la plaza y poco más” y ha añadido que “existe una denuncia histórica en Las Bayas” a la que aún no se ha dado solución que se refiere “a la parada del autobús, el cual invade el carril, provocando que muchos vehículos lo sobrepasen cruzando una línea continua”. “Hay que colocar además más paradas para minusválidos ya que apenas existe una en toda la pedanía y hay zonas de mucho interés que carecen de este servicio”, ha sentenciado el edil de Ciudadanos Elche.