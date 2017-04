Mireia Mollà niega mala gestión en la concesión del salvamento en las playas de Elche

Mireia Mollà, máxima responsable de Visitelche, organismo que contrata el servicio de salvamento, socorrismo y transporte sanitario de las playas de Elche, ha querido destacar que, pese a que la empresa que iba a ser adjudicataria del servicio ha declinado asumirlo a última hora, las playas de Elche dispondrán de un servicio de esas características durante la Semana Santa, cuya temporada de baño en las playas ilicitanas arranca este sábado.

Tras apuntar que en otras localidades turísticas, entre las que ha citado a Santa Pola y Villajoyosa, no tienen tampoco adjudicado ese servicio, Mollà ha defendido que se haya recurrido a un contrato menor para disfrutar de ese servicio en el litoral ilicitano en la temporada de Semana Santa: “Estamos en proceso de adjudicación que sigue un procedimiento que no nos podemos saltar, es el que es y tiene unos plazos, y si lo que quiere alguien de la oposición es que se vulnere el procedimiento lo que tiene que hacer es decirlo”, ha afirmado Mollà que ha añadido que “el servicio no se encarece” respecto a lo que se recogía en el Pliego de Condiciones que rige el concurso público en marcha ya que, según ha explicado, esa concesión no entrará en vigor hasta la temporada de verano, afrontándose este año el abono a la empresa que resulte adjudicataria de la proporción que corresponde a la temporada estival: “El Pliego ha pasado por Consejo Rector, que es el que lo ha aprobado, y luego ha estado en la Mesa de Contratación, y nadie se ha quejado”, ha señalado Mireia Mollà que también ha negado que la convocatoria del concurso público se haya realizado con plazos ajustados: “El resto de ayuntamientos lo han sacado mucho más tarde, nosotros lo sacamos en enero y los propios técnicos se han sorprendido de lo ocurrido porque normalmente las empresas no agotan el plazo, incluso renunciando al servicio”, ha subrayado Mireia Mollà que ha añadido que achacado a “una cuestión de avales” que la empresa clasificada en primer lugar haya declinado hacerse cargo del servicio.

“Si la empresa se ha presentado a otros concursos, a lo mejor quien le tenía que dar el aval considera que no puede darle el de todos los lugares, no me meto en eso, han agotado el plazo y esto es una circunstancia sobrevenida pero el servicio se va a prestar y con total garantías y seguridad jurídica”, ha señalado la concejala de Turismo que ha considerado adecuado el presupuesto de licitación del servicio, añadiendo que en cualquier caso las empresas han de cuestionar ese aspecto “en el momento del proceso”. Mollà ha asegurado además que “dos empresas” ofertaron mejora en precio.

Lavapiés arreglado

Por otro lado, Mireia Mollà, ha confirmado que el conjunto del litoral de Elche comenzará la temporada de baño de Semana Santa este sábado con todos los servicios de las playas operativos, toda vez que se han arreglado la totalidad de desperfectos causados por el último temporal en las playas.