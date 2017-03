Los hosteleros del centro de Elche se revelan contra el tripartito para mantener las condiciones de sus terrazas

Los comerciantes bares y cafeterías con terrazas de la zona de la Plaza de la Flores y calles adyacentes así como de la Glorieta están que trinan con el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche.

Un escrito en el que se les requiere en muchos casos la reiterada de toldos y mamparas cortavientos -elementos fijados al suelo-, así como estufas de gas o eléctricas ha sido el motivo del malestar de unos establecimientos que, insisten, viven fundamentalmente del resultado de sus terrazas.

Los comerciantes sostienen que la comunicación del área de Aperturas ha llegado “en el peor” momento porque ahora llega el buen tiempo. Los afectados dicen que se les requiere reiterar los toldos para poner sombrillas y, alguno de ellos insisten en que el pasado verano pidieron autorización para poner sombrillas y se les denegó por parte del mismo área municipal que ahora les pide que tienen que ponerlas.

Desde el equipo de Gobierno, el concejal Carlos Sánchez, responsable del área de Apertura, ha argumentado que lo que se está haciendo es “hacer cumplir una normativa municipal que se aprobó en 2013 el PP”. Además, Sánchez ha aludido a motivos de seguridad y de imperativo legal en virtud de “la Ley Antitabaco” para justificar el escrito que ha sido remitido a los comerciantes. Respecto a las razones de seguridad, Sánchez ha señalado que en caso de emergencia esos elementos fijados al suelo pueden dificultar el paso de los vehículos de emergencias.

El edil de Apertura también ha explicado que en el caso de las estufas que se pide retirar es por carecer de los visados pertinentes.

Los comerciantes se quejan de que el ayuntamiento no se ha reunido con ellos e insisten en que las terrazas son el principal activo de los comercios. De no solucionarse la problemática, muchos de los locales dicen que tendrán que cerrar para siempre, destruyendo con ello los empleos que sostienen, que en algún caso llega a ser de hasta once personas.