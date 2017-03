Elche pide a la Diputación más bomberos y colaboración para regenerar el Pantano y rehabilitar el Hort del Gat

El primer edil ilicitano, Carlos González (PSOE), se ha reunido este jueves con el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, César Sánchez (PP).

A la conclusión del encuentro, González ha informado que ha pedido al máximo responsable de la institución provincial que se reconsidere la distribución de la plantilla de bomberos de la provincia de modo que la del parque comarcal del Baix Vinalopó, ubicado en Elche, pase a disponer de 100 efectivos frente a los 80 actuales. Asimismo, según ha señalado el primer edil, ha pedido al presidente de la Diputación Provincial “colaboración” en la regeneración ambiental del Pantano de Elche y en la rehabilitación integral del Hort del Gat.

Las quejas por la no implicación de la institución provincial en el Fondo de Cooperación Local de la Generalitat ha sido otro de los asuntos abordados en un encuentro en el que el alcalde de Elche ha dicho que ha trasladado “con claridad” que Elche se siente discriminada por la Diputación Provincial de Alicante:

“Le he expuesto al presidente de la Diputación Provincial la reflexión de que los ilicitanos perciben con claridad que la institución no realiza un esfuerzo inversor en Elche que tenga en consideración el peso que del municipio en la provincia y que sea equiparable a Alicante”, ha apuntado el regidor ilicitano que ha añadido que “los ilicitanos perciben que la Diputación ha hecho un gran esfuerzo inversor en el municipio de Alicante que no tiene equivalencia con el trato recibido por el municipio de Elche”. “Se trata de un agravio continuado en el tiempo”. Ha concluido Carlos González.