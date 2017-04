El 30% de los traslados de las ambulancias TNA y SVB se realizan en Elche sin diagnóstico in situ de un médico

El sindicato lamenta que la conselleria de Sanidad no atienda la reivindicación de que todo traslado sea atendido previamente por un médico en el domicilio del paciente, dejando de lado las valoraciones por teléfono

Según UGT, la situación no es nueva ni propia de una provincia, extendiéndose al conjunto de la Comunitat Valenciana: “En la provincia de Alicante y en Elche más del 30% de los traslados que realizan las ambulancias de Transporte No Astistido y del Soporte Vital Básico se llevan a cabo sin que un médico haya acudido al domicilio del paciente para valorarlo in situ, y en la provincia de Valencia ese índice es aún mayor, entre el 60 y el 70%”, ha afirmado a Onda Cero Elche Francisco Javier Molina, coordinador general de Transporte Sanitario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la Comunitat Valenciana.

Esos traslados a un centro médico se realizan en muchos casos pese a que desde el CICU se ha dado traslado a los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) extrahospitalaria del aviso para realizar la atención en el domicilio del paciente, de modo que la atención sanitaria del personal de la ambulancia desplazada se realiza a partir únicamente de una conversación telefónica con un operador del CICU.

Francisco Javier Molina, ha denunciado “el grave riesgo” que se corre en esas situaciones tanto por el enfermo como por el personal sanitario que van en las citadas ambulancias dado que, “en muchos casos”, el diagnóstico telefónico impide la detección de dolencias graves, que, o bien presenta el paciente desde el principio o bien dan la cara durante la atención y traslado a un centro sanitario por parte de las ambulancias T.N.A. o de S.V.B.

Molina ha lamentado que las reivindicaciones de que cuando las ambulancias sean desplazadas a un aviso domiciliario, éste haya sido atendido, o esté siendo atendido, in situ por un médico, han caído en saco roto.

Molina ha explicado que en la provincia de Alicante y en Elche, más del 30% de los servicios que realizan las ambulancias T.N.A. y de S.V.B. carecen de una actuación in situ de un médico en el domicilio del paciente, al tiempo que ha exigido que se deje de actuar de esa manera, “sobre todo por el bien del paciente”. El sindicato insiste en que sólo se garantiza la mejor asistencia sanitaria con la presencia de un médico en el domicilio realizando la valoración in situ.

Por otro lado, el coordinador general de Transporte Sanitario de la Federación de Servicios Públicos en la Comunitat Valenciana, ha instado a los ciudadanos a realizar reclamaciones a la Agencia Valenciana de la Salud cada vez que, tras llamar al 112, se presente en su domicilio una ambulancia sin médico. Francisco Javier Molina ha añadido que se debe de denunciar esa situación ya que sólo con la valoración médica in situ se minimizan los riesgos para la salud.