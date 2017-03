C’s pide que la señalización de Elche sea bilingüe e incluir el inglés en la turística

“No queremos que nadie tergiverse esta moción y quiera darla entender como un ataque al valenciano ya que lo que queremos es que ambas lengua coexistan en armonía, pero estamos cansados de ver como los diferentes gobiernos utilizan la lengua como arma arrojadiza”, ha afirmado David Caballero, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elche que ha expuesto que “el PP eliminó en la anterior legislatura el valenciano de calles y nomenclaturas oficiales, y el actual gobierno de Compromís y PSOE está borrando el castellano de nuestras calles”.

“Queremos que todas las señales nuevas o que se repongan a partir de ahora sean bilingües, incluyendo tanto el castellano como el valenciano en todas ellas”, ha indicado el portavoz de la formación naranja que ha explicado que “observamos como en la actualidad toda la señalización, bien de tráfico, cultural o informativa, se encuentra únicamente en valenciano, algo que no es lógico ya que, por un lado no es útil para aquellas personas que vienen de fuera o que no tienen el valenciano como lengua materna, y por otro, incumple la Ley, ya que esta indica que deben respetarse todas las lenguas oficiales”.

David Caballero ha añadido que la señalización turístico ha de incorporar además “el inglés” porque “Elche es una ciudad con tres patrimonios de la UNESCO y debemos estar preparados para recibir turistas de cualquier parte del mundo”.