Empecemos este texto diciendo que Vicente Parras siempre me ha despertado una simpatía especial. Me parece que salió del Elche CF un tanto infravalorado, como tantos otros. Y me alegro de que le vaya bien. No le conozco personalmente más que de charlar dos ratos cortos, pero cuando tanta gente habla bien de él como entrenador y como persona no queda otra que desear que le vaya bonito.

Por eso, en el mes de noviembre, después de que los franjiverdes ganaran al Ontinyent con un penalti muy discutible en el tiempo añadido, teniendo en cuenta que los visitantes tenían solo a cuatro jugadores en el banquillo y aún así dieron una muy buena imagen futbolística, algo que parecía un milagro vistas las circunstancias, mientras salía del estadio Martinez Valero pensé: “Imagina que vuelvo un día a mi ciudad con otro equipo y el fútbol me trata así…”. Menudo fastidio. Aquello me amargó la tarde.

Pero todo lo que va, viene y cuando uno trabaja bien normalmente llegan los resultados. Tarde o temprano. Y cuando eres un equipo de claros y oscuros, como es el caso del Elche, puede ocurrir lo que pasó el domingo en El Clariano, que el karma actúe. El Ontinyent volvió a demostrar, como casi cada semana, que es un equipo trabajado, sólido y con las ideas claras. Puso en problemas al Elche con balones a la espalda de los centrales, buscando los movimientos de sus dos delanteros, Sascha y Raúl González A este último quise traerle al UMF Selfoss antes de su fichaje por el Ontinyent. Y ahí generó situaciones de dos contra dos que, por suerte para los blanquiverdes, no acabaron en ocasiones claras. Inteligente movimiento de los locales, sabiendo lo que le cuestan las transiciones defensivas a los ilicitanos.

Sin embargo, hasta la expulsión de Sory Kaba no me estaba disgustando del todo el Elche y con la entrada de Nino y Josan pensé que el equipo podría tener algo más de dinamismo en ataque. Pero llegó la tarjeta roja y tocaba remar, una semana más. Y precisamente en un movimiento de remo, superioridad numérica en un saque de banda que se esperaba en largo, buen centro de Javi Zarzo, jugador que me gustaba mucho cuando estaba en el Castellón, volantazo y Josico, despedido. A ver si este nuevo giro, con la llegada de Pacheta, coloca al Elche en el camino correcto. Ojalá.