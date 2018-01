Sory Kaba se marcha cabizbajo en el triunfo del Elche ante el Aragón

El triunfo del Elche CF ante el Deportivo Aragón (5-1) solo dejó una nota preocupante: la actitud de Sory Kaba en la recta final del partido. El delantero guineano abandonó el terreno de juego, tras la goleada frente al colista, cabizbajo y enfilando el túnel de vestuarios sin participar de la alegría de sus compañeros desde el círculo central, donde se despidieron de los aficionados que celebraban este valioso triunfo.

Sory entró al campo en el minuto 63, junto con el capitán Nino, para sustituir en la punta de ataque a Benja, autor de dos goles. Apareció bien en el encuentro y dio una asistencia de gol al almeriense, pero a medida que fue avanzando el cronómetro comenzó a aislarse del juego y se dejó llevar hasta que el árbitro señaló el final del encuentro. Nada más escuchar el pitido del colegiado, bajó la cabeza y se dirigió directamente al vestuario.

Al término del encuentro, el técnico Josico Moreno se refirió a esta actitud: “Cada uno se califica con sus hechos. Ha salido con buena actitud, ha tenido una ocasión y ha dado un gol a Nino. El partido estaba decidido y podía utilizar esos minutos para demostrar que merece más protagonismo o para dejarse ir, como ha ocurrido”. El preparador manchego continuó asegurando que la competición avanza y el domingo apunta que sacará “el mejor equipo para ganar”. “Los futbolistas siempre quieren jugar, pero Sory debe acordarse de que cuando él jugaba, había otros compañeros que no lo hacían como Benja, que venía de marcar 26 goles. Su entorno debe aconsejarle y él debe aplicarse paciencia e inteligencia”, añadió.

Ahora el director deportivo Jorge Cordero tiene por delante nueve días para terminar de cerrar la plantilla. Cuestionado el entrenador sobre si Sory Kaba ha pedido la baja para recuperar el protagonismo en otro sitio, Josico afirmó que “en otro club tendría que competir con delanteros iguales o mejores que Benja o Nino. Debe tener paciencia, competir, tomar ejemplo de sus compañeros y trabajar para seguir mejorando porque es joven”.

Sory Kaba comenzó siendo el mejor jugador de la plantilla en el inicio de la temporada. Suma ocho goles (seis en liga y dos en la Copa del Rey) e iguala con estos registros, en las dos competiciones, los números de Nino y Benja. Sus dos último tantos, no obstante, fueron el pasado 25 de noviembre ante el Valencia Mestalla, en el estadio Martínez Valero, y el 21 de octubre frente al Llagostera. Recientemente cambió de representante para ponerse en manos de Promosport. Que recupere el buen nivel del inicio de curso debe ser un añadido de calidad para un equipo que sigue aspirando al ascenso a Segunda División. Al final del encuentro, en el vestuario, Sory Kaba no apareció en la foto de celebración del triunfo. Tampoco estuvieron Adrián Jiménez, que se cayó por sorpresa del once titular y ha pedido la baja en este mercado de invierno, ni el portero José Juan. Sí posaron Román Golobart y Primi Férriz, pese a que no estuvieron convocados.