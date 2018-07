La pieza de calificación del Concurso de Acreedores del Elche cita a doce testigos más en el Juzgado

El Elche se mantiene con dos vidas. Una, la que late en el área deportiva del estadio Martínez Valero. En sus despachos se ultiman los detalles para armar la plantilla que este lunes se pondrá en manos de Pacheta. La otra, la que paralelamente se desarrolla en la Ciudad de la Justicia. Allí aún se sigue investigando, en la pieza de calificación de su concurso de acreedores, el grado de responsabilidad de los directivos que fueron protagonistas en los Consejos de Administración de José Sepulcre y Juan Anguix durante los últimos años.

Por el Juzgado de Elche han pasado este viernes, en calidad de testigos, Serafín Ernica, representante legal de Welby Control SL; Javier Alberti, abogado de la agencia JP Sports Manager Deportivo SL; Basilio López, administrador único de Eventos Petxina; Manuel Illueca, director general del IVF; y Javier Gomar, letrado del Banco del Consell. La presencia de los tres primeros ha resultado testimonial dado que forman parte de otros procesos penales que se encuentran sub júdice. En la sesión vespertina han declarado, por este orden: Carlos González, alcalde de Elche; Daniel Rubio, quien fuera concejal de Deportes, consejero del Elche y patrono de la Fundación del Elche; Cristina Martínez, exedil de Deportes; Juan Serrano, expresidente del Elche; José Alberola, exvicepresidente del Elche; y los exconsejeros del Elche Juan Contreras y José Antonio Antón.

Las comparecencias de Manuel Illueca, Daniel Rubio y Mercedes Alonso han respondido a las expectativas. La más extensa fue la del director general del IVF, que tuvo como eje central la oferta de Skyline International. Pese a la insistencia de los letrados presentes, Illueca ha sostenido que no tenía “ninguna duda” acerca de la solvencia de esta sociedad porque “venía avalada por BDO, una auditora de prestigio internacional”. “Su entrada al Albacete y su aportación de 20 millones de euros, según la prensa, dan la razón a esta teoría”, ha manifestado el director del Banco del Consell.

Illueca ha reconocido que la propuesta de Only One Way, a través del empresario José Miguel Garrido, no fue hacia adelante porque “no aportó las garantías exigidas” y la del Elche CF, con José Sepulcre de fondo, tampoco porque “esa puja nunca fue efectiva”. “No se concretó y ni la valoramos. Solo se presentó un proyecto de propuesta y no cumplió con los términos exigidos; quedó pendiente del aval para garantizar la recuperación de dinero público”, ha precisado.

El director general del IVF, Manuel Illueca, llegando a la Ciudad de la Justicia de Elche. / Zaira González

El fiscal, Francisco Marco, ha vuelto a mostrarse incisivo en su cuestionario con cada uno de los testigos que se han colocado ante el tribunal. Marco ha recordado, por ejemplo, el tweet del consejero José Luis Maruenda en el que aseveró que “en lugar de comprar el crédito (del IVF) avalaría los 4’1 millones de euros de la multa e iría a muerte contra el IVF para no pagar” a lo que Illueca ha respondido que “esa siempre ha sido la postura del Consejo de Administración del Elche”. El abogado de Maruenda, Antonio Serrano ha matizado el contexto de esa aseveración afirmando que no había que tomarla de forma literal y que su cliente solo quiso expresar su intención de “defender al Elche”.

Sobre el proceso de venta de los créditos incumplidos por la Fundación, Illueca ha dicho que “siempre ha habido interés de diferentes sociedades por comprar el Elche” si bien ha matizado que “en estos momentos no hay ofertas porque primero debe existir predisposición por parte del Consejo y de los accionistas para poder vender”. “Si no existe predisposición, el Elche seguirá judicializado”, ha asegurado, hecho que impedirá que se active una ampliación de capital que permita la llegada de un inversor externo para aportar la liquidez que necesita el Club.

Manuel Illueca ha recordado que la amenaza de la decisión de recuperación de dinero público de la Comisión Europea sigue rondando a la entidad y que en el momento en el que se resuelva el fondo del caso en el Tribunal General de la Unión Europeo el IVF “irá por la vía de apremio, sin dilación” si la sanción es exigible con el objetivo de garantizar el cobro de una cantidad que, ya fuera de la sala, ha cifrado en “unos 4’5 millones de euros". "Los intereses siguen sumando a medida que pasa el tiempo”, ha agregado.

Jesús Morant, abogado del Elche CF, ha presionado en el interrogatorio a Illueca, sobre todo en lo que se refiere a por qué no adjudicó el crédito de la Fundación, argumentando que en las bases de la subasta figuraba ese fin y no la adquisición de las acciones. El director del IVF ha explicado que la venta “estaba condicionada al control de la mayoría de los títulos porque el crédito de una Fundación insolvente solo tiene el valor de su garantía”. Morant también ha insistido que Skyline International estaba domiciliada “en Ras al-Jaima, un conocido paraíso fiscal” en los Emiratos Árabes Árabes, y que era una BV holandesa, es decir, una Sociedad de Responsabilidad Limitada Privada. Illueca ha respondido no saber nada de ese asunto.

Por último, Manuel Illueca ha precisado que el peor momento que ha vivido desde que es director general del IVF fue cuando tuvo que hacer frente “a los cinco millones de euros del segundo aval incumplido por el Elche” y que los 15 millones de euros que en total ha desembolsado el Banco del Consell, ante los incumplimientos de la Fundación del Elche CF, equivalen “a la puesta en marcha de tres colegios”. Tras Illueca intervino Javier Gomar, abogado del IVF, sin mayores aportaciones a las señaladas por el director del IVF.