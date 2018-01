El sábado 6 de Enero, día de Reyes (mis congratulaciones al que eligió el día si su objetivo era tener el estadio lo más vacío posible), en el Elche-Sabadell vimos otra mala imagen de nuestro equipo. Habían pasado más de 20 días desde el mal partido ante el Olot y el rendimiento fue similar. De hecho, el planteamiento inicial con respecto a aquel día no cambió demasiado, con un 4-4-2, posesiones estériles, alguna que otra precipitación en forma de pérdida de balón innecesaria, como las dos de José Juan en la primera parte, y una verticalidad que brillaba por su ausencia.

Las transiciones defensivas del Elche son muy flojas para un equipo que quiere subir a Segunda División. En alguna ocasión vimos un equipo partido, incapaz de juntar las líneas de forma rápida para defender adecuadamente. Se ven demasiadas posesiones que no conducen a nada, mucho movimiento de balón en forma de U, los centrales y laterales se van pasando el balón de unos a otros sin encontrar soluciones. No parece haber ningún mecanismo de construcción. Y luego está el problema de la filtración de pases. Muy pocas veces se arriesga un pase por dentro que te permita superar líneas o que en caso de pérdida te beneficia para presionar en una zona factible de hacer daño. La ausencia de un mediapunta también condiciona esta faceta.

Los movimientos de Benja me gustaron pero no hay atrevimiento para mandarle un balón que pueda generar peligro. Quizás Josan pueda aportar verticalidad y descaro en banda, algo que vemos a veces en Collantes. Cruzaremos los dedos para que la regularidad se alíe con el extremo de Crevillent.

Mi voto de confianza hacia Josico sigue intacto, pero me sorprende la poca evolución del equipo en tantos días. El técnico manchego debe buscar soluciones. Es inconcebible que el Elche sufra en casa para ganar al Olot y pierda ante el Sabadell en apenas 20 días. Al menos, la forma de perder no es aceptable. Y más cuando sabemos que el equipo tiene los mimbres necesarios para afrontar los partidos de otra forma y hacer disfrutar a la gente. Ya no hablo de resultados, hablo de rendimiento.

Iván 'Pachu' Martínez Gutiérrez