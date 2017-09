Luis Oliver negocia con Sepulcre su llegada al Elche CF

Diego García, presidente del Elche CF, reconoció ayer el interés de Luis Oliver por acceder al accionario, adquiriendo un peso importante en el club. El dirigente ilicitano aseguró que el empresario navarro mantiene contacto “con algunos accionistas de la entidad franjiverde, principalmente con José Sepulcre y Antonio Rocamora, con la intención de “adquirir un porcentaje accionarial”. Para ello está dispuesto a comprar deuda ordinaria del convenio de acreedores o “financiar parte del déficit” que hay previsto para esta temporada, unos dos millones de euros, que servirían para que comenzase a introducirse en el órgano rector de la entidad. Según ha podido saber Onda Cero Elche, Luis Oliver estuvo ayer en Elche para volver a reunirse con Sepulcre y Rocamora, con los que luego estuvo comiendo.

El presidente del Elche CF quiso echar balones con respecto a lo que puede suponer la llegada de Luis Oliver al accionario. Dijo que su propuesta se está tomando en cuenta porque es necesaria la llegada de capital externo para cumplir con los compromisos de este curso y que para ello también ha recibido otras propuestas de capital nacional y extranjero, procedentes de empresarios chinos, coreanos y alemanes, sin dar más detalles. “Contamos, por lo menos, con seis inversores relacionados con el mundo del fútbol”, aseguró.

Por otro lado, está por ver cómo afectaría la llegada de Oliver al club. Su propósito siempre ha sido acceder a la gestión del área deportiva, que ahora está en manos de Jorge Cordero con el apoyo, de fondo, de Quique Pina. La relación entre Oliver y Pina no pasa por un buen momento por diferentes desavenencias relacionas con el fútbol y el futuro del director deportivo cartagenero queda en entredicho, pese a la buena labor que ha realizado en la confección de la plantilla que ahora tiene a sus órdenes Vicente Mir.

Diego García afirmó ayer que los contactos con Oliver no afectarán, de momento, a Cordero y que Quique Pina “no tiene nada que ver” con el proyecto deportivo de este curso. “A Jorge Cordero, que tiene una buena relación con Quique Pina, se le fichó por un año más otro en caso de ascenso. Desconozco si la relación entre Oliver y Pina es buena o mala porque no me importa. El Elche quiere contar con la mejor dirección deportiva y los recursos necesarios para subsistir las campañas que estemos en Segunda División B”, reconoció.

Luis Oliver lleva muchos años vinculado al fútbol profesional. Con 25 años intentó se presentó a unas elecciones para convertirse en el nuevo presidente del Real Zaragoza, aunque los socios maños se decantaron por José Ángel Zalba. Luego pasó por el Xerez Deportivo y Cartagena, a los que tras un buen inicio deportivo terminó con una mala salida por problemas económicos y de relaciones con el Ayuntamiento. De ahí pasó al Real Betis, adquiriendo el paquete accionarial de Manuel Ruiz de Lopera. Últimamente se le ha vinculado al Extremadura y ahora vuelve a rondar con fuerza al Elche CF. Si José Sepulcre se convierte en el nuevo dueño de la entidad ilicitana, Luis Oliver llegaría de su mano.