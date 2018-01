El Elche cierra un acuerdo con el lateral izquierdo Manu, de la Cultural

El mercado de invierno empieza a agotar el plazo para incorporar a nuevos futbolistas y el Elche CF sigue buscando un par de refuerzos para dar por cerrada su plantilla. Tras el adiós forzado del central Román Golobart,, el club busca ahora dos defensas más para apuntar la zaga del equipo que dirige Josico Moreno. La dirección deportiva acelera a seis días para que llegue el 31 de enero y tiene cerradas las conversaciones con Manu, lateral izquierdo de la Cultural y Deportiva Leonesa.

José Manuel Rodríguez ‘Manu’ nació en la localidad suiza de Wädenswil hace 33 años y esta temporada, después de diez cursos seguidos en el CD Lugo, apenas ha disfrutado de minutos. Solo ha jugado dos partidos de Copa del Rey y dos en Segunda División, por lo que busca una salida en el mercado de invierno. De la plantilla del Elche CF conoce al guardameta José Juan, con el que jugó durante el último lustro. Para concretar la operación solo falta que se cierre su salida del club leonés.

Su fichaje es la alternativa de la dirección deportiva que encabeza Jorge Cordero tras no poder hacerse con los servicios de Urtzi Iriondo, que no ha querido volver al Elche para jugar en Segunda Divisón y tiene sobre la mesa una propuesta del Reus Deportiu, y de Samu Araújo, del Celta de Vigo y que está cedido en el Barça B a la sombra de Cucurella. La baja de Golobart y la de Adrián Jiménez, que será la siguiente con destino al filial del Atlético de Madrid, deja libres dos fichas para mayores de 23 años y una de ellas podría ser para Manu si no surge ningún imprevisto.

Manu es un futbolista con dilata experiencia en Segunda División y Segunda División B tras haber disputado más de 400 partidos entre ambas categorías. Fue uno de los jugadores más importantes de la última década en el Lugo, con el número 11 a la espalda en su etapa final en el equipo gallego. Siempre ha destacado por ser un defensa fuerte que se suele incorporar con facilidad al ataque. También resalta por su buen golpeo de balón con la pierna izquierda, siendo el encargado de lanzar la estrategia y los penaltis en sus equipos. Con Luis César fue perdiendo protagonismo hasta tener que emigrar a la Cultural, donde apenas ha encontrado sitio.