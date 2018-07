El Elche espera este lunes a Benktib para cerrar la polémica sobre su futuro

El Elche CF espera este lunes a Ismael Benktib para iniciar la pretemporada con la primera plantilla. El centrocampista hispano-marroquí vio cómo su contrato se renovaba automáticamente tras el ascenso a Segunda División, pese a que por los planes del futbolista y su agente, Enrique Rosado, entraba la opción de cambiar de equipo tras finalizar la pasada campaña.

Jorge Cordero, director deportivo del club franjiverde, confirmó en su última entrevista a Onda Cero Elche que Benktib “tiene tres años de contrato con el Elche y se debe presentar a la pretemporada, como un jugador más”. “El entrenador tendrá que decidir si es un futbolista válido para Segunda División o si hay que buscarle una salida; en principio todos parten con las mismas ventajas, pero habrá que hablar mucho para decidir qué es lo mejor y qué jugadores que se tienen que quedar”, añadió.

En el grupo de 26 futbolistas con contrato de la primera plantilla aún siguen estando jugadores como Lolo Plá, Iván Calero, Primi Férriz o el propio Benktib, de los que se ha cuestionado su continuidad en el primer equipo. “La respuesta es la misma para todos, deben empezar la preparación y luego el técnico irá tomando decisiones”, precisó. De Benktib comentó que espera que este lunes regrese al Martínez Valero porque “es un profesional más, importante y joven”. “Cuenta con mucho futuro delante y si lo quiere demostrar cuenta con el mejor escenario posible para hacerlo. Si no quiere aprovecharlo y prefiere ir por otra vía, nosotros también tomaremos medidas. Yo solo quiero que venga, que se entrene y que demuestre que es el mejor. Si es así nos evitaremos de firmar al ‘8’ que estamos buscando. Si lo tenemos en casa, mucho mejor”, explicó.

El largo culebrón que ha rodeado al futuro de una de las perlas de la cantera franjiverde podría tocar esta semana a su fin o ampliar las dudas en torno a su desenlace. Jorge Cordero y el Elche siempre han mantenido la misma postura, si bien el director deportivo precisa que es un tema muy complejo: “Hace un mes el jugador y agente defendían que estaban libres. Hace 15 días, que tenían contrato. Hace diez días que tenían un contrato pero que no era válido. Luego, que sí que iban a venir. Es un asunto que yo he dado por zanjado. Este lunes se tiene que presentar aquí y si no lo hace como debe pues tomaremos las medidas oportunas”. "Confío y deseo en que va a venir y que debe ser un jugador importante con el nivel que tiene, lo que nos ahorraría tener que fichar a más gente”, concluyó sobre este caso.