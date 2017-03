El Elche se enfrenta en Catarroja al Florida Universitaria

El Club Balonmano Elche Vulcanizados Alberola visita al Florida Universitaria Caixa Popular, en la vigesimocuarta jornada de Primera División Estatal Masculina, este sábado partir de las 19:00 horas, en el pabellón Florida Universitaria de Catarroja, en Valencia. El Elche sigue en la segunda posición de la clasificación del Grupo E con 40 puntos, a tres del primero, Agustinos Alicante, y a tres del tercero, Maristas Algemesí.

El equipo que dirige José Luis Navarro cuenta con las bajas de Enrique Montiel y Alejo Rodríguez, y está en duda la convocatoria de Alejandro Cutanda, por molestias en una rodilla. A nivel anímico, el conjunto franjiverde está en un momento inmejorable, a pesar del cansancio que están sufriendo en esta temporada tan dura, tan exigente en cada partido debido a la igualdad entre los equipos del Grupo E. Faltan siete jornadas para el final de la liga y todavía, matemáticamente, no hay nada decidido por lo que tienen que mantener la tensión más que otros equipos. Sin embargo, el Vulcanizados Alberola está motivado e ilusionado ya que van pasando las jornadas, se va acercando la meta y tienen opciones de clasificarse para jugar la fase de ascenso de categoría.

El Florida Universitaria es un equipo con mucha calidad, algo que no se muestra en la clasificación ya que ocupan la octava posición. Este equipo cuenta con el zurdo Carlos Pérez Villarroya, jugador con mucha experiencia en su equipo que además hace jugar a sus compañeros, goleador y un buen pasador. El Florida no se juega nada, ni por arriba ni por abajo, al encontrarse en la mitad de la tabla; no tiene un objetivo claro, pero si ante este equipo se cometen errores y el rival no está centrado, lo pelean hasta el último momento. El equipo valenciano saldrá a su pista ante su afición con tranquilidad, sin presión de ganar o perder, y jugarán como saben. El Florida tiene un buen ataque con capacidad para jugar con los pivotes, donde destacan Pérez Villarroya y el central Adrián Toro, y en general todo el bloque.