El Elche afronta la última semana de mercado con mucho trabajo por delante

El Elche afronta la última semana del mercado de invierno con mucho trabajo por delante. Pese a que el director deportivo Jorge Cordero ha incorporado ya a tres fichajes (Jony Ñíguez, Iván Zotko y Josan Ferrández) y ha dado dos salidas (Diego Benito y José Gabriel Peris), la primera plantilla sigue esperando la llegada de, al menos, un defensa central y un lateral izquierdo. Estos dos refuerzos ocuparían las posibles salidas de Román Golobart y Adrián Jiménez, respectivamente.

La búsqueda de un lateral izquierdo se debe a la petición de Adrián de volver a jugar cerca de la capital de España por un problema familiar. El lateral ha recibido una propuesta del filial del Atlético de Madrid que le atrae y el pasado fin de semana se quedó fuera de la alineación titular, dejando su puesto a Iván Calero, que actuó a pierna cambiada. El club ilicitano podría percibir algún incentivo por la salida del futbolista madrileño.

Urtzi Iriondo ha sido, desde el primer momento, la opción preferencial de Jorge Cordero, como avanzó Onda Cero Elche, pero el vasco quiere apurar sus opciones de seguir en Segunda División. El Reus Deportiu se ha interesado por su incorporación. Su condición de jugador sub-23 también añade interés a su fichaje puesto que el club tiene una licencia libre en esa posición y podría usar la ficha que dejaría vacante Adrián para firmar a otro futbolista mayor de 23 años.

La segunda alternativa interesante que ofreció el mercado fue Samu Araújo. El lateral del Celta de Vigo, cedido en el Barça B, no cuenta con minutos en una plantilla con cuatro laterales zurdos y Cucurella acaparando todo el protagonismo en esa posición. Sin embargo, Felipe Miñambres no ha dado opciones para que Samu baje a Segunda División para enrolarse en las filas del Elche.

Para el centro de la defensa, Íñigo López no ha querido abandonar el Huesca, que es líder en la categoría de plata y pelea por el ascenso a Primera División. Rubi aseguró el pasado sábado en el Artés Carrasco de Lorca que la decisión “depende del futbolista, que tendrá que decidir si quiere seguir buscando minutos o prefiere tener más protagonismo en otro equipo”. Otro nombre que ofreció el mercado fue Molo, ex del Lorca, pero el futbolista almeriense quería solucionar su futuro cuanto antes, no era una prioridad para el Elche, y se decantó por la opción del Real Murcia.

La cuenta atrás ya ha comenzado y los próximos siete días van a ser muy intensos y agitados.