El derbi desde Mutxamel y desde la nostalgia, por Francisco Pérez

Desde el pueblo de Mutxamel, los aficionados del Elche vivimos el derbi…. con nostalgia, recordando aquellos enfrentamientos pasados cuando ambos equipos cohabitaban en Primera y en Segunda División.

El martes me encontré a mi primo Pepe, El Fuster, a las ocho de la mañana:

- Primo ¿vamos el domingo al campo para animar al Elche?

- Uhhh… No sé. ¿Y tú?

- Por un lado me apetece, pero por otro… Siendo domingo… Y con lo irregular que veo al equipo… Mejor me quedo en casa.

Así ha sido la semana para la mayoría de aficionados franjiverdes, muchos de ellos, como yo, que ni hemos nacido ni hemos vivido en Elche. Y somos muchos. Y si no, pasen por la calle Felipe Antón de Mutxamel, donde oirán de vez en cuando el himno no oficial del Club cantado por los “elcheros”, como allí nos llaman, a las órdenes de la guitarra de Pepe Juan Bernabéu.

Somos nostálgicos del pasado lejano y del pretérito reciente. Ahora estamos en Segunda División B y seguimos con la misma directiva que nos ha llevado hasta aquí. Para Reyes Magos, o antes, pedimos que la propiedad del Elche pase a otras manos y haga que la ilusión de la que considero la mejor afición de España brille con más fuerza que nunca, con la suficiente para salir de la pesadilla en que nos encontramos desde hace ya tres años. Fuera la paja, fuera lo inservible. Queremos actitud y aptitud. No se puede consentir contar con ser seis entrenadores en tan poco tiempo. ¿No será cuestión que, quizá, los que sobran son ellos?

Ese es nuestro deseo. Y nuestro miedo es que todo cambie pero que, en realidad, sigan siendo los mismos. El bucle de la ruina. Magnífico Amenábar en ‘Los Otros’: Están muertos – metafóricamente hablando – pero ellos no lo saben. O en este caso no se quieren dar cuenta.

Así y todo, a pesar de los pesares, iremos finalmente al campo para apoyar a nuestros jugadores, que son los que defienden la camiseta del Elche. A dar ambiente. Se lo merecen, como también se lo merecen los futbolistas del eterno rival, el Hércules. Su afición soporta los mismos males endémicos que la nuestra. ¡Así estamos! En Segunda División B.

Elche y Hércules tienen, tenemos, francamente difícil salir del infierno esta temporada. Excepto para el Real Mallorca, la categoría está muy igualada. Somos muchos los llamados y solo cuatro serán los elegidos.

El sentimiento ilicitano es muy difícil de ‘explicar’... Si bien lo es menos de ‘entender’ para aquellos que nos rodean que, en su mayoría, son herculanos. Si no eres de Elche, ¿por qué eres del Elche? Muy fácil. Porque mi padre, Tomás, me llevaba desde muy pequeño a Altabix. Pero si tu padre no es de Elche, sino que nació en San Juan, ¿por qué es del Elche? Respondo al final con otra pregunta. ¿Tú crees en Dios? Hablamos de fe. Y yo la sigo teniendo en mi equipo, lo componga quien lo componga y lo dirija quien lo dirija, por más que me pese.

Ahora y siempre, ¡Mucho Elche!