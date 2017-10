"Defender a mi país es muy bonito, pero ahora me centro en el Elche"

Sory Kaba se ha incorporado este martes a la dinámica de trabajo del Elche CF. Tras abrir un paréntesis de una semana para debutar con Guinea Conakry frente a Túnez (1-4), el máximo goleador franjiverde vuelve a estar disponible para el técnico Vicente Mir. “La experiencia de escuchar el himno de mi país para defender los colores de mi selección ha sido muy bonita, pero ahora debo volver a pensar en mi equipo y en el partido del próximo sábado”, ha comentado el delantero, después de completar la primera sesión de la semana con la mente puesta en el Llagostera.

El delantero guineano ha reconocido que desconoce si volverá a entrar en los planes de su seleccionador para la convocatoria de principios de noviembre, lo que provocaría que causara baja en el encuentro a domicilio ante el Villarreal B: “Ser internacional es algo que está muy bien, aunque cuesta mucho y no sé si estaré en el próximo partido”. A su país le queda un partido de clasificación, una vez descartada para estar en el Mundial de Rusia, y a partir del mes de abril se centrará en los compromisos oficiales para la Copa de África.

Sobre el Elche CF, Sory ha comentado que pudo seguir el domingo las evoluciones del partido ante el Ontinyent a través de las redes sociales y de internet. “He hablado con Nino y me ha dicho que fue un partido raro, con el rival perdiendo tiempo desde el principio”, ha explicado. También ha reconocido que está “algo cansado” por los dos largos viajes que ha tenido que afrontar para desplazarse a su país, haciendo escala en París: “Aún noto cansancio, pero de aquí al sábado aún hay mucho tiempo para recuperar”.

Por otro lado, el nombre de Sory Kaba empieza a sonar en el panorama internacional aunque el ariete del Elche, autor de cuatro goles en liga y dos en la Copa del Rey, le ha pedido a sus representante que no le digan nada sobre posibles ofertas: “Leo muchas cosas sobre mí pero yo ahora estoy centrado en aprovechar esta oportunidad que me ha dado el Elche, que me ha hecho sentir como si fuera de la familia desde el primer día”. “Aprendo cada día cosas nuevas, sobre todo de Nino ya desde la temporada pasado en Segunda División” ha reconocido. Ahora su siguiente objetivo es recuperar la senda del gol y del triunfo ante el Llagostera, el sábado a partir de las 18:00 horas.