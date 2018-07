"Para no bajar LaLiga nos dijo que Sepulcre no tenía credibilidad y que había que pagar 4'8M€ a Hacienda"

El famoso aval de Juan Anguix ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días desde que el banco UBS confirmara su falsedad. Un documento que devuelve a la memoria el papel que desempeñó Mercedes Alonso como alcaldesa de la ciudad en abril de 2015, cuando precipitó la salida de José Sepulcre de la presidencia del Elche CF ante el clamor popular que imperaba en el entorno franjiverde. A Alonso se le recuerda haber asegurado que ese documento bancario fue aprobado por los técnicos municipales, aunque en su declaración en la pieza de calificación del concurso de acreedores de la entidad franjiverde, celebrada este pasado viernes, aclaró que solo lo tuvo en sus manos y lo leyó el 27 de abril de 2015, día en el que se produjo la entrada de Anguix en sustitución de Sepulcre al frente del Consejo de Administración.

Mercedes Alonso justificó su actuación con el Elche CF asegurando que hasta dos concejales del Partido Socialista, Ramón Abad y Alejandro Pérez, le pidieron que “había que hacer algo por el Elche” y porque José Sepulcre le dijo que “no tenía solución”. Fue entonces cuando emprendió viaje con destino a Madrid, acompañada por el abogado José Sempere Jaén, para reunirse con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y con el director general de la Patronal de clubes, Javier Gómez. “Para no bajar nos dijeron que el Consejo de Sepulcre no tenía credibilidad porque les había engañado reiteradamente y habían incumplido con el pago a Hacienda en diciembre y, por eso, no era un interlocutor válido; también nos indicaron que había que cumplir con el pago a la Agencia Tributaria de 4’8 millones de euros en un plazo máximo de tres o cuatro semanas”, recordó Alonso.

Tras ese encuentro, Mercedes Alonso aseguró que el abogado José Sempere le manifestó que “ya habían descendido y que no había solución” pero que ella consideraba, tras hablar con Tebas, que “si pagaban podrían evitar el descenso y, por eso, había que cumplir con esa deuda”. Aquel encuentro y la falta de soluciones de Sepulcre provocaron que la entonces alcaldesa activara un plan de emergencia para intentar evitar la pérdida de categoría. Después de varias citas con diferentes personajes relacionados con el Elche CF, decidió acudir a la reunión del Patronato de la Fundación del 27 de abril de 2015 para tratar de escapar del laberinto: “Fue una reunión muy tensa. Anguix se presentó con un notario porque Sepulcre no quería que estuviera presente, pero al final accedió. La algarabía en el aparcamiento era tremenda con cientos de aficionados. Antonio Rocamora confirmó que el préstamo no llegaba y Pepe (Sepulcre) reconoció que, lamentablemente, no tenía ninguna otra solución”.

Daniel Rubio, Mercedes Alonso y Juan Anguix, en una imagen de archivo. / Diario Franjiverde

Alonso dijo que ante la falta de salidas del Consejo que dirigía al Elche CF propuso la única alternativa que existía sobre la mesa, el aval de Juan Anguix: “Le pedimos que enseñara el aval y no quería hacerlo, le costó mucho mostrarlo; al final lo sacó de una carpeta y lo pude leer en esa reunión. Ese documento se fue pasando por todo aquel que quiso verlo, no solo lo vi yo. Todos los aprobaron menos un señor (Juan Irles) que vino en sustitución de otro patrono y que ya tenía escrita su postura antes de que todo esto sucediera”. “No es cierto que Sepulcre afirmara aquel día que si el Elche lograba la permanencia podría pignorar los derechos televisivos para pagar, en ningún momento lo dijo”, sentenció. La exalcadesa también reconoció estar contrariada ante las críticas que está recibiendo por parte de Sepulcre y de su entorno porque, aclaró, “siempre intenté ayudarle: el préstamo del IVF cuando ya lo habían recibido Valencia y Hércules, retrasos con los pagos o la licencia para el mercadillo del estadio”, apuntó.

De su relación con Juan Anguix aclaró que “no le conocía de nada” hasta que el valenciano “llegó al Elche de la mano de José Sepulcre”. Y también confesó que el valenciano mantenía una relación muy cercana a su entonces edil de Deportes, Daniel Rubio, al que le llegó a recriminar que “era concejal del Ayuntamiento de Elche y no del Elche CF”. “Le veía muy involucrado”, concluyó.