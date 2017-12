El alivio de Josico

Josico reconoció que la victoria ante el Olot fue un alivio mental para sus jugadores. Me gustó la rueda de prensa del técnico. Entendió, como todos los asistentes al estadio Martinez Valero, que el equipo necesita mejorar mucho en su juego, que se ofreció una imagen por debajo de las expectativas y de las posibilidades de estos jugadores. Me pareció positivo que reconociera que debe existir una mejora y que la victoria no le impidiera hacer autocrítica.

Lo cierto es que el juego del Elche fue bastante pobre. En la primera parte vimos a un conjunto con muchas posesiones estériles, con demasiados pases horizontales e incapaz de superar líneas por dentro. El Olot apenas exigía y el 2-0 al descanso auguraba una plácida segunda parte. Pero no fue así, el Elche perdió el control en algún tramo de la segunda parte, el partido se abrió tanto que el partido pudo quedar sentenciado para los locales y hasta los visitantes pudieron empatar después de haber conseguido el 2-1.

Lo positivo de todo es que incluso ofreciendo un juego mediocre se ganó sin demasiados apuros. El equipo ha entrado en play-off y se ha marchado de vacaciones con menos presión, lo cual a los futbolistas les servirá para descansar mentalmente y tener ese alivio del que hablaba el entrenador. Josico consiguió su primera victoria y es importante que el grupo comience a creer en la causa. El juego de esta plantilla, estoy convencido, está por mejorar.