"Ahora cuando sueño, lo hago vestido del Elche y jugando en el Wanda"

Tenía 18 años cuando jugué mi primera vez contra el Elche CF en el estadio Martínez Valero. Estaba en el Novelda y ganamos 0-2 en partido de liga. Ambos equipos militábamos en Segunda División B. Tuve la suerte de marcar los dos goles y, cuando salí del vestuario visitante, la prensa local me estaba esperando para entrevistarme. Entre otras cuestiones, Santiago Gambín me preguntó si mi ilusión era jugar algún día en el Elche. Le contesté que no, que la ilusión de mi vida era jugar en el Atlético de Madrid. Mi padre siempre me enseñó a ir de frente y a decir la verdad pero, aunque nunca me dijo que no le había gustado aquella respuesta, sé que algo le pudo haber incomodado.

Años después, jugando con la camiseta del Elche frente al Atlético de Madrid, en el estadio Vicente Calderón, estaba cumpliendo parte de mi sueño: jugar en el Calderón. La mala suerte propició que a los 25 minutos, después de una fuerte entrada, cayese lesionado. Nunca más volví a cruzarme en el camino del Atlético de Madrid, no porque no volviera a jugar más, ya que me recuperé bien de esa lesión y seguí mi carrera como futbolista profesional, sino porque el Atlético regresó a Primera División y yo nunca alcancé esa categoría. Tengo que decir que esos 25 minutos, junto al decisivo partido que disputamos ante el Compostela (marcó uno de los dos goles que dieron aquella heroica permanencia) han sido los momentos más emocionantes de mi vida como futbolista.

Ahora, muchos años después de retirarme, cuando sueño, es curioso, no lo hago con que juego en el Atlético de Madrid, sino que sueño que juego con el Elche CF. Y después de ver el partido de esta noche, seguro que lo haré de corto, vestido de blanco y verde, en un escenario magnífico como el estadio Wanda Metropolitano y con una hazaña más a la altura de la historia este gran equipo.