La UMH acuerda investir Honoris Causa a la ingeniera de Telecomunicaciones Nuria Oliver

El Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández ha decidido investir Honoris Causa a la ingeniera de Telecomunicaciones Nuria Oliver, como reconocimiento a su investigación centrado en el modelado computacional del comportamiento humano a partir de datos que usan técnicas de inteligencia artificial y en el desarrollo de interfaces de usuario inteligentes. Oliver ha realizado el trabajo fundacional del desarrollo de modelos probabilísticos del comportamiento humano tanto a nivel individual (reconocimiento de expresiones faciales, gestos y maniobras de la conducción) como de interacciones humanas a partir de fuentes de datos: cámaras, micrófonos, sensores en coches y móviles, wearables o Big Data capturado por la telefonía móvil.

Además, es co-inventora de cuarenta patentes en las áreas del modelado del comportamiento humano, la inteligencia artificial, los interfaces inteligentes, la informática persuasiva y el análisis de datos. A lo largo de su carrera, Oliver ha recibido distintos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Young Innovator Award y el Rising Talent del Women's Forum for the Economy and Society, al ser la primera española en obtenerlos. También ha publicado más de 150 artículos en congresos y revistas mundiales.

Nuria Oliver es licenciada por la Universidad Politécnica de Madrid, así como doctora con honores por el Massachusetts Institute of Technology y la primera directora de investigación en Data Science en Vodafone.