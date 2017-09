Los placeros del Mercado Central de Elche no tienen la intención de dejar sus puestos sin una orden judicial

No entienden las razones para instar el desalojo cuando las excavaciones arqueológicas serán fuera del edificio

Así lo ha podido constatar Onda Cero Elche en el entorno cercano de los placeros que han recibido con sorpresa las declaraciones realizadas el viernes de la pasada semana por la portavoz de la Junta de Gobierno Local, la socialista Patricia Maciá, referentes a que el edificio del mercado sería desalojado esta semana.

Maciá apuntaba a ese ultimátum porque confiaba en que esta semana sería remitida al ayuntamiento la autorización de la Dirección General de Cultura y Patrimonio para el inicio de la tercera fase de las excavaciones arqueológicas, que se van a llevar a cabo fuera del edificio del Mercado Central, en calles adyacentes.

Los placeros que no se sumaron al proyecto de construcción de un nuevo mercado adjudicado a la mercantil Aparcisa por el PP a finales de la pasada legislatura, continúan defendiendo el posicionamiento de que no abandonarán sus puestos si no es por orden de un juez y recuerdan que permanece abierto un procedimiento judicial que tiene que dirimir si las concesiones de sus puestos continúan vigentes, como ellos entiende, o están caducadas, como sostiene el equipo de gobierno.

Es más, la decena de comerciantes que permanecen en sus puestos del Mercado Central no entienden cómo es posible que hayan podido mantener la actividad comercial durante los meses en los que se han desarrollado las excavaciones arqueológicas en el subsuelo de la planta baja del edificio, es decir en el interior del mismo, y ahora no puede suceder lo mismo cuando además los trabajos de prospección arqueológica se trasladan fuera del edificio.

Con todo, los placeros insisten en que no abandonarán voluntariamente sus puestos, ni si quiera para trasladarse a otros mercados municipales como les plantea el ayuntamiento, porque quieren defender hasta el final los derechos que consideran que les asisten.