El Partido de Elche apoya al PSOE en la polémica de las facturas de Ilidexa para no cesar a la ex edil de Fiestas Blanca González

Después de unos días de presión tanto desde el PP como desde el seno del tripartito por medio de Compromís, el PSOE ha recibido este jueves el apoyo del Partido de Elche, tercera pata del equipo de gobierno, cuyo portavoz municipal, Jesús Pareja, no ha entendido que se exija el cese de Blanca González ya que, según ha defendido, aunque no se siguió el procedimiento para la contratación de esos trabajos, “hay delitos muchos más graves como malvesar que aquí no se han producido”.

Desde el Grupo Municipal del PSOE, su portavoz Patricia Maciá, también se ha referido al polémico asunto, y se ha expresado en el mismo sentido que lo hacía este martes el alcalde de la ciudad, Carlos González, es decir, descargando la responsabilidad de lo ocurrido en el PP, que ha insistido Maciá, fue quien estando en el equipo de gobierno no pagó las facturas provocando la apertura de un proceso judicial que ahora se ha cerrado con la sentencia que obliga al ayuntamiento a pagar aquellos trabajos con intereses, alcanzando con ello la suma los 540.000 euros.

Patricia Maciá ha criticado que el PP pida el cese de Blanca González cuando en el mandato de los populares, según ha señalado la portavoz socialista, también se dio un caso “idéntico” con el encargo de trabajos a Urbaser que contaron con reparo de Intervención y que han sido abonados en la presente legislatura.

Con todo, como ya dejaba entrever claramente el alcalde ayer no parece que se vaya a adoptar ninguna medida contra Blanca González, como piden PP, Compromís.

1’5 millones para C’s Elche

Desde Ciudadanos Elche se ha criticado que los ilicitanos tendrán que afrontar cerca de 1,5 millones de euros por irregularidades administrativas de anteriores gobiernos municipales integrados por PSOE, Compromís y PP.

Ha dicho la formación naranja que al pago de 540.000 euros por las facturas de Ilidexa hay que sumarle el pago ya efectuado de 407.053 euros a Urbaser, la empresa adjudicataria de la recogida de basuras y la limpieza viaria, por unos servicios extraordinarios encargados por el PP unos meses antes de las elecciones municipales de 2015.

Además, se debe de añadir una segunda demanda de Ilidexsa que está en curso por valor de 512.000 € que corresponde al asfaltado del campo de fútbol de cara al asfaltado en el aparcamiento del estadio Martínez Valero con motivo del encuentro entre la Selección Española e Italia celebrado el 26 de marzo de 2008.

En caso de que prospere la demanda, las tres cantidades sumarían cerca de 1,5 millones de euros que deberá asumir las arcas municipales, que todavía sigue pagando las deudas de los anteriores gobiernos.