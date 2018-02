Los científicos advierten que “en cinco o diez años puede producirse una falta absoluta de investigadores"

“Hay una generación de científicos que se ha perdido, no sé si se podrá recuperar y en España, de cinco a diez años puede producirse una falta absoluta de investigadores porque no hemos sabido tener una actividad científica adecuada para para mantener el tejido humano que permita mantener el sistema”. Esta es la advertencia lanzada este lunes por Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que ha alertado que la actual generación de científicos españoles podría no tener relevo generacional: “Cuando la generación actual comenzamos no estábamos mejor pero las expectativas eran muy buenas y en la actualidad a lo mejor estamos igual pero las expectativas son muy malas”, ha señalado Martínez.

El director del Instituto de Neurociencias de la UMH ha realizado estas declaraciones tras asistir a la presentación del estado de la I+D+i en las universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana.

En el acto también han estado presentes Manuel Jordán, presidente de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (RUVID); Amparo Navarro, Vicerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Alicante (UA); y Francis Mojica, profesor del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la UA.

Mojica ha corroborado el diagnóstico de la situación actual y ha considerado complicado que investigadores que se han visto obligados a emigrar para desarrollar su trabajo en España por la falta de ayudas puedan retornar a corto plazo.

“Estamos todavía en periodo de recortes, la recuperación económica no llega a los recursos en investigación”, ha reiterado también Manuel Jordán, al tiempo que el director del Instituto de Neurociencias ha lamentado que “mientras que otros países lo que han hecho en la crisis es aumentar la inversión en investigación, en España acumulamos un 36% de pérdida, estamos tocando fondo y estamos cerca de llegar al punto límite a partir del que por debajo de él caigamos de forma estrepitosa”.

Balance del estado de investigación

Respecto al balance del estado de investigación en las universidades valencianas, tanto públicas como privadas, el presidente de RUVID ha explicado que “los datos disponibles del año 2016, registran una inversión en I+D+i de las universidades valencianas de 465 millones de euros, un 45% del total invertido en la Comunitat Valenciana”.

Asimismo, Manuel Jordán ha recalcado que las universidades asociadas a RUVID emplean a casi 19.000 personas en actividades del I+D+i y forman en torno 1.600 jóvenes investigadores al año.: “Es más importante que nunca pasar de las intenciones a las acciones, necesitamos una administración concienciada pero también que gestione adecuadamente los recursos disponibles”, ha afirmado Jordán.