Ilicitanos por Elche reitera que el IBI puede bajar al menos un 3’5% en 2018 “para todos”

Acusa al tripartito y Ciudadanos de no querer bajarlo

Ese incremento de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) está cifrada en alrededor de dos millones de euros, derivados tanto de las nuevas altas de viviendas registradas como de la regularización catastral que se ha realizado en miles de viviendas y fincas rústicas.

Los concejales del Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Cristina Martínez y Fernando Durá, han defendido que repercutiendo en el recibo de IBI ese dinero que se va a obtener de incremento en la recaudación podría bajar el impuesto el próximo año en un 3’5% “para todos los ilicitanos e ilicitanas”.

“Lo que pedimos no es, ni más ni menos, que al IBI se destine lo que es del IBI”, ha señalado los ediles de Ilicitanos por Elche: “Si el IBI no baja en Elche en 2018 para todos los ciudadanos es porque PSOE, Compromís y Partido de Elche, con el apoyo de Ciudadanos, no quieren”, ha considerado Fernando Durá que ha criticado que el equipo de Gobierno “no ha querido siquiera” escuchar la propuesta, negando que la misma se pudiera abordar en el seno de la Comisión Municipal de Hacienda.

Durá ha destacado además que aplicar esa rebaja del 3’5% en el IBI el próximo año, “dejaría la puerta abierta a que en esta misma legislatura se pueda devolver el tipo de gravamen de ese impuesto al índice del 0’81% que existía en 2011”.

El Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche ha subrayado que la posibilidad de bajar el IBI es “real” por cuanto la situación económica del ayuntamiento lo permite y además destinando lo que se prevé incrementa la recaudación en ese concepto no se mermaría ningún otro capítulo presupuestario y, por tanto, ningún servicio público de los que presta el ayuntamiento.