Ilicitanos por Elche pide que se aclaren los criterios que se siguen para cobrar a unos ciudadanos la limpieza de pintadas y a otros no

“Donde el concejal de Limpieza alega flexibilidad en la aplicación de lo estipulado en la ordenanza fiscal que regula la limpieza de pintadas y grafitis en fachadas privadas, Ilicitanos por Elche pensamos que en realidad se puede estar produciendo un agravio comparativo entre los ciudadanos”, ha señalado este viernes Cristina Martínez, portavoz de la formación política que ha considerado que “si existe un criterio para diferenciar las pintadas que deben ser limpiadas gratuitamente de las que están sujetas al pago de un precio público que el propio equipo de gobierno redacta y aprueba, dicho criterio debe incorporarse a la normativa municipal y además ser aprobado por el Pleno para que tenga validez”.

“¿Por qué a unos se les exige el pago del precio público y a otros no?; o ¿por qué, según afirma el concejal de limpieza, a Compromís se le limpió la fachada de forma gratuita y sin solicitud previa expresa de la comunidad de propietarios como regula la ordenanza municipal, mientras que a otros ciudadanos se les requiere el pago del precio público por el mismo servicio?”, ha subrayado Fernando Durá, portavoz adjunto de la formación política, que ha añadido que “resulta desconcertante escuchar que el máximo responsable del cumplimiento de una ordenanza justifica públicamente que la misma no se cumpla” y ha recalcado que “las normas están para cumplirlas y las ordenanzas son las normas de mayor rango que puede dictar un ayuntamiento por lo que si el concejal de Limpieza no está de acuerdo con la ordenanza existen mecanismos legales para modificar su contenido pero lo que no es aceptable es que decida no aplicarla o aplicarla solo en algunos casos”.

“Ilicitanos por Elche queremos que las fachas de los edificios de la ciudad y las pedanías estén limpias, libres de pintadas y grafitis, pero todas sin excepción, el ayuntamiento tiene que actuar exactamente igual en cada una de ellas y si se limpia una gratuitamente el resto también; si una se limpia sin que se haya pedido expresamente como marca la ordenanza fiscal, el resto también”, han concluido los concejales Cristina Martínez y Fernando Durá.