Ilicitanos por Elche insta reclamar a la Conselleria de Educación un nuevo Conservatorio de Música en la ciudad

Los concejales de la formación política han explicado que el Conservatorio Profesional de Música de Elche tiene autorizadas hasta 540 plazas, pero tan sólo tiene espacio para albergar a unos 430 alumnos. Han añadido que aunque inició su andadura en 1979 como Escuela Municipal de Música a lo largo de los años ha evolucionado llegando en 1995 a formar parte de la red de centros públicos de la Generalitat Valenciana y transformándose desde entonces en Conservatorio Profesional para impartir enseñanzas de grado elemental y de grado medio.

“Profesores y alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Elche llevan más de diez años reivindicando la mejora de sus instalaciones y durante ese mismo tiempo han escuchado, periodo electoral tras periodo electoral, promesas para la construcción de un nuevo edificio que nunca se concreta” ha afirmado Cristina Martínez, portavoz del Ilicitanos por Elche que ha confiado que la moción presentada reciba el voto de todos los partidos políticos “porque Elche precisa con urgencia de unas instalaciones acordes a la demanda y necesidades que soporta”.

Por su parte, Fernando Durá, portavoz adjunto de la formación política, ha incidido en que “las actuales instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para impartir una enseñanza reglada de las características que se imparten en las mismas” y ha insistido en que “proyectar el nuevo Conservatorio es una cuestión de voluntad política”. “Mientras que las nuevas instalaciones no sean una realidad, los máximos perjudicados seguirán siendo los estudiantes del centro, tanto los que ya están matriculados como los que quieren acceder a una plaza y no pueden al no haber suficiente espacio, así como el profesorado del mismo que ve limitada sus posibilidades de docencia”, ha concluido Fernando Durá.