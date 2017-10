“Los ilicitanos están reivindicando lo mismo que hace un año”

El Debate del estado de la Ciudad debe ser entendido como una herramienta cuyo principal objetivo es el de mejorar la ciudad.

Ilicitanos por Elche creemos que el mayor fracaso en un Debate del estado de la Ciudad es escuchar lo que oímos ayer varias veces de boca de diversos representantes de la sociedad civil. Y fue la frase de “estamos igual” o “la vida sigue igual” o “promesas y compromisos incumplidos”.

El alcalde y el equipo de Gobierno en numerosas ocasiones han hecho gala de un cambio de formas respecto a la anterior legislatura. Es aquello que repiten siempre que pueden cuando dicen “aquí ahora se escucha a todo el mundo”. Les diré una cosa, que además es lo que les dijeron ayer los representantes de la sociedad civil: no basta con escuchar, hay que ESCUCHAR, RESPONDER y ACTUAR.

No sé si son conscientes de lo que pasó ayer aquí pero algún Consejo repitió palabra por palabra el discurso del año pasado. Hace un año que los ilicitanos trasladaron sus necesidades al equipo de Gobierno y un año después con las mismas necesidades ayer los ilicitanos volvieron a repetir sus peticiones.

Hoy hablaremos los partidos políticos y sorprendentemente me temo que no seremos fiel reflejo del debate de ayer, lo cual es preocupante.

Y decimos preocupante porque sinceramente para Ilicitanos por Elche el foco del debate debe ponerse en el de ayer y lo que hacemos hoy bien debería sustituirse por una jornada de reflexión y análisis de todo lo que la sociedad civil dijo ayer.

Nuestra forma de gobierno en el ayuntamiento es la de democracia representativa, es decir que no gobernamos los concejales (que quede bien claro ese concepto ya que creo que hay que aclarárselo a más de uno), son los ilicitanos los que ejercen el poder político representados por los concejales, los cuales hemos sido elegidos mediante elecciones, es decir, que yo hoy como concejal lo que debo hacer es asumir todo lo que ayer los ilicitanos dijeron y hacer lo que esté en mi mano para satisfacer sus demandas. Y por tanto, que un año después los ilicitanos hayan vuelto a repetir las mismas demandas es, como decía, muy preocupante y sintomático de la ineficaz política realizada.

Si alguien hoy pretendía sacar músculo y hablar de éxitos políticos que sepa que no está representando a ninguno de los ilicitanos que ayer intervino. Ya que ayer lo que se pidió fue limpieza, seguridad, inversiones en las pedanías, que se exija más sanidad, que se mejore el mantenimiento y la accesibilidad. También se demandó participación y modernización.

En nuestro discurso del año pasado descendimos a analizar cada una de las grandes áreas (empleo, impuestos, limpieza y mantenimiento, urbanismo, bienestar social...). El año pasado formulamos propuestas concretas para mejorar la ciudad, para mejorar el empleo, para mejorar la economía, para conseguir el acceso de las mujeres al mercado laboral en condiciones de igualdad, para mejorar la integración de las personas con discapacidad. El año pasado tras el Debate del estado de la Ciudad presentamos alegaciones (propuestas concretas) al presupuesto para que precisamente este año Elche fuera una ciudad mejor, ni que decir tiene que ninguna de alegaciones fue estimada por el tripartito. Y hoy, me temo, y a la vista está, que Elche no es este año una ciudad mejor que el año pasado, es una “ciudad igual” a la de hace doce meses.

Este año, en nuestra intervención del Debate del estado de la Ciudad no me queda otra que decirles que todo lo que dijimos el año pasado, por desgracia, sigue valiendo para este año.

Hay una misión que nos encomiendan todos los ilicitanos, que es lograr una Administración sostenible, eficaz y eficiente, para contribuir así a la necesaria recuperación económica que hoy se nos exige. Y todo ello, avanzando con el fin de lograr una administración más transparente, abierta, flexible y cercana a la ciudadanía.

La Administración local es la que está más próxima al ciudadano, la más cercana para escucharle y como decía también para contestarle.

Hace un año que los ilicitanos compartieron sus necesidades y carencias y las expectativas hacia el gobierno municipal. Por desgracia, hemos de decir que un año después ni se han cubierto las necesidades y ni se han cumplido las expectativas.

Necesidades básicas:

-Limpieza

-Señalización

-Mantenimiento de caminos

-Transporte a pedanías

-Seguridad Ciudadana especialmente en las pedanías

-Simplificación de los trámites burocráticos, vía modernización de la Administración (Administración electrónica).

- Y Accesibilidad en edificios públicos (mención especial merece este apartado ya que por ley antes del final de 2017 todos los edificios deberán cumplir unas condiciones básicas de accesibilidad, y el Ayuntamiento no ha hecho nada para cumplir ya no con los ciudadanos, ni siquiera para cumplir con la ley).

Expectativas incumplidas:

-Este Gobierno prometió Diálogo y consenso: ¿Qué diálogo ha habido con los vecinos de La Marina y las alegaciones al PATIVEL? Ya lo he dicho en muchas ocasiones, no ha habido diálogo siempre ha sido un monólogo en el que el tripartito ha hecho oídos sordos y ni siquiera ha aceptado su papel en el que, siendo la Administración más cercana al ciudadano y por tanto la que ocupa la mejor posición para ESCUCHAR y RESPONDER, no lo ha hecho, perdiendo una gran oportunidad de corresponder a los ciudadanos.

Otro ejemplo de falta de consenso ha sido el desalojo de los placeros del Mercado Central. Aquí por no haber consenso, no lo ha habido ni dentro del propio equipo de gobierno y se ha actuado con un ordeno y mando además desbaratado para proceder al desalojo de los placeros, contra su voluntad y contra lo que se les prometió por parte de los que ahora los han echado a la calle porque, los mismos que ahora los han desahuciado, en mayo de 2015 les prometieron, una y otra vez, que nunca lo harían.

La negativa a realizar el traslado del cierre de la calle Corredora de los sábados a los domingos también es ejemplo de ausencia total de diálogo y consenso al que recurren cuando el de enfrente no piensa lo mismo que ustedes.

-Transparencia: Otra expectativa que el Tripartito se había encargado de generar y que no ha cumplido es la de la TRANSPARENCIA.

¿Qué transparencia es esa en la que el 90% de los escritos que presentamos por Registro NO se contestan?

¿Qué transparencia es esa en la que se nos dice una cosa en julio y la contraria en octubre? Porque en el tema del Mercado Central según el concejal de Urbanismo, en julio se envió a la Dirección General de Cultura y Patrimonio el último informe de tráfico (negativo), pero 3 meses después resulta que la Concejala de Contratación nos dice que no, que ese informe no se envió.

Eso no es transparencia, la Ley de Transparencia y buen gobierno habla de un procedimiento ágil con un breve plazo de respuesta y miren que yo tenga que presentar tres reclamaciones de información por registro para averiguar al cabo de 3 meses que ustedes me han mentido, a mi entender no es en absoluto Transparencia.

Por tanto y para acabar, les solicitamos desde Ilicitanos por Elche que escuchen a los ilicitanos, que escuchen sus necesidades y averigüen sus expectativas, pero que además RESPONDAN y ACTÚEN. En definitiva, GOBIERNEN una ciudad que ayer quedó claro, está teniendo mucha paciencia con sus gobernantes.