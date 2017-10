"Este es el año hidrológico más adverso en muchas décadas"

Sr. alcalde, D. Carlos Gonzalez, Srs. concejales, Srs alcaldes pedaneos, representantes de las diferentes consejos municipales, medios de comunicación, y asistentes a este acto…. muy buenos dias.

Antes de nada agradecer a todos los miembros del consejo agrario municipal por haber depositado vuestra confianza en mi para representaros ante el pleno municipal.

Tan solo un gesto para mostrar nuestro dolor por los incendios, al parecer mal intencionados, que azotan Galicia. imágenes aterradoras que nos asustan y el dolor por las muertes ocurridas.

Queremos expresar cuales son, a nuestro jucio, las debilidades y las fortalezas de nuestra agricultura local, expresar cuales son nuestros logros y cuales las areas en las que, pensamos, deberiamos trabajar y mejorar.

Corren malos tiempos para la agricultura en general y para la agricultura ilicitana de igual manera.

Son muchas las áreas en las que hay mucho tajo que afrontar y muchas tareas para desarrollar.

La agricultura ilicitana es un motor economico muy importante, porque a la produccion de las diferentes cosechas, hay que sumar el empleo en recoleccion, transporte, amnipulacion y envasado, comercializacion, exportacion, publicidad y un largo etcetera de trabajos necesarios para que nuestra agricultura siga adelante.

Nos encontramos ante el otoño más seco, ante el verano mas seco y caluroso, ante el año hidrológico mas adverso, en muchas decadas. ya no se puede hablar de ciclos, ya hay consenso en el cambio sufrido por el clima provocado por la actividad industrial en los paises que no cumplen con las indicaciones internacionales y por los paises emergentes que se creen con el mismo derecho. ….Pero lo sufrimos nosotros y sus consecuencias aun no han hecho mas que empezar, lejos de ser catastrofico, todos saben cuales son los riesgos que amenazan nuestra agricultura, periodos de sequia mas largos y duros, cambios en las estaciones, o mejor, la posible desaparicion de otoño y primavera, temperaturas más elevadas y lluvias torrenciales concentradas en periodos cortos.

Y por si fuera poco, ahora nos encontramos a las puertas de unas movilizaciones para exigir el agua que necesitamos y que nos pertenece.De repente nos encontramos sin recursos.

Tenemos que levantar la voz, todos juntos, para que el tajo –segura y el jucar-vinalopó, hagan llegar los caudales necesarios y se puedan interconectar para que las plantas desaladoras trabajen a pleno rendimiento

Y porque se puedan aprovechar bolsas de agua de deficiente calidad que se pueden convertir en aguas de riego, necesarias para dar seguridad a nuestros agricultores. reclamar el agua de todas las procedencias y buscar la complicidad y ayuda de nuestra diputación provincial y la del gobierno de la generalitat.

Existen innumerables lineas de investigacion promovidas por la generalitat valenciana, por las diferentes universidades y por entidades privadas, que deberian redundar en beneficio o en menor sacrificio para los agricultores y sin embargo esos resultados no llegan porque, pese a los organos destinados al efecto, como las oficinas de transferencia tecnologica, resulta dificil coordinar la disponibilidad.

Cómo echamos de menos la extension agraria en sus origenes cuyos tecnicos, pueblo a pueblo y explotacion a explotacion dedicaban toda su vida para que los agricultores pudieran mejorar su nivel de vida y su nivel de conocimientos.

Las nuevas tecnologias no llegan con la misma facilidad, o sencillamente no llegan a una gran parte de los agricultores, si bien es cierto que en muchas ocasiones es la avanzada edad lo que mas dificulta la permeabilidad de conocimientos y la aplicacion de muchos elementos innovadores