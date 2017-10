"Estamos ante un gobierno municipal de promesas incumplidas porque el tripartito no sabe gestionar"

Buenos días señores y señoras concejales y público asistente. En primer lugar, agradecer la participación, aportaciones y sugerencias de los colectivos y entidades de nuestro término municipal que intervinieron en el día de ayer.

Echamos en falta a las asociaciones de vecinos de los barrios de la ciudad ya que los del campo están integradas en las Juntas Municipales. Por lo que pedimos que para el próximo debate cuentes con ellos.

Ya ha pasado un año desde el último debate sobre el estado de la ciudad, han pasado 28 meses desde el inicio de la legislatura.. Repasando las intervenciones de ayer nos hace llegar a una primera reflexión: estamos en la misma situación que el año pasado. Y no lo dice este grupo municipal, todos nosotros lo pudimos escuchar en el día de ayer. Y esto mismo decía uno de los representantes vecinales que intervino ayer y que hizo referencia a que todos sus compañeros coincidían en las mismas necesidades y reclamaciones.

Llegaron a decir que un año después la vida sigue igual. Parece una canción pero es la realidad que vive nuestra ciudad. Se habló de la falta de vigilancia y seguridad en nuestras partidas rurales. Tampoco es nada nuevo y es la misma reclamación que el año pasado a la que se ha hecho oídos sordos y no se ha realizado nada al respecto.

Otro de los aspectos es la falta de limpieza en nuestros barrios y pedanías. Y esto ya se ha convertido en un problema crónico. Suciedad en las calles, en las aceras a causa de las mascotas, contenedores rodeados de basura, planes de choque en barrios que han sido insuficientes tal y como afirmaban los vecinos. Es más en uno de los barrios se había creado una patrulla vecinal de limpieza ante la desidia del tripartito.

No voy a entrar a valorar otras legislaturas, eso ya se hizo el año pasado, pero sí hay que decir que la contrata de basuras lleva 25 años en nuestro municipio pero en 2011 debíamos 15 millones de euros dejados por anteriores gobernantes que son los mismos que ahora están gobernando. Además no había ni recogida diaria de basura ni baldeo en las calles.

Nosotros pagamos la deuda con Urbaser, prorrogamos y a cambio tuvimos más servicios. La limpieza sigue siendo una necesidad u una prioridad para los vecinos de la ciudad y de las pedanías.

También es deficiente el transporte público en las pedanías, lo mismo que el año pasado. En su día iniciamos acuerdos con la Generalitat para conseguir el respaldo de las concesiones administrativas y que sea el ayuntamiento el responsable de las líneas. Conseguimos avanzar con el taxi a las pedanías, incluyendo líneas a las playas, cambiar horarios y aún así quedó mucho por hacer pero ahora no se está trabajando en estos temas.

Pero también se habló aquí ayer de la falta de mantenimiento en los polígonos industriales de Carrús y Altabix, aceras en mal estado, suciedad, falta de mantenimiento, etc.

Además, los representantes sociales afirmaron que los presupuestos participativos no funcionan. Llegaron a decir que no son participativos y que no deben suplir los arreglos de mantenimiento que debe tener un Ayuntamiento. Además, presentan listas de propuestas y son ignoradas por lo que están decepcionados.

Ahora que hay dinero atiendan a los vecinos, escuchen sus necesidades y trabajen. Resuelvan los problemas de la gente.

También pudimos escuchar carencias educativas y deportivas. En Torrellano hay carencias educativas muy importantes, como el colegio La Paz, o el instituto de la pedanía. Pero hay muchas más cuestiones que pueden hacerse y no lo realizan. Hay un convenio firmado para ampliar el colegio La Paz. Han pasado 28 meses y no se ha hecho nada, los problemas siguen.

Estamos ante una legislatura de promesas incumplidas. Han inclumplido las promesas de su propio plan “Crea Escola” anunciado en 2015 y del que no han hecho una sola obra. En concreto, en Elche, tenían compromisos para construir el colegio La Paz y la ampliación del colegio de Las Bayas así como retirar barracones del colegio La Galia, Els Garrofres de Algoda-Matola y de los IES La Torreta, Monserrat Roig y Tirant Lo Blanc.

Lo único que hemos conseguidos es tener un barracón más en el colegio La Galia. Eso sí, ahora tenemos otro plan anunciado por la Generalitat de 700 millones de euros para toda la comunidad autónoma con nuevos anuncios para Elche pero seguimos sin dotación presupuestaria y sin fecha de inicio para esas obras.

Por otro lado, el representante del campo hablaba de sequía y de las necesidades. Falta agua que hace peligrar los cultivos. Hay que seguir reivindicando el agua que necesitamos con el trasvase del Tajo-Segura y también promocionar nuestros productos y dar más apoyo al campo.

El campo es un sector estratégico que crea empleo y riqueza en nuestra ciudad con unos productos magníficos como la granada mollar, el dátil, las frutas y hortalizas de temporada y hay muchísimas familias que se están dedicando a la agricultura.

Y estas son algunas de las reivindicaciones, no todas, que nos hicieron los colectivos que intervinieron en la primera sesión y que son una repetición. Estamos igual que hace un año lo que demuestran que llevan 28 meses sin actividad y con una paralización de la ciudad.

En el inicio del debate se nos ha presentado una ciudad modélica que ojalá fuera cierto pero que vemos que no es la realidad que vivimos día a día. Ustedes hacen anuncios a largo plazo como la ampliación de Elche Parque Empresarial, no han sabido o no han querido llevar adelante proyectos que hubieran servido para dinamizar y crear riqueza en la economía ilicitana.

Han dejado morir el hotel de Arenales que era la reactivación economica de esa pedanía y ahora vemos que no tenemos la mejor imagen de Turismo de nuestra ciudad. El ayuntamiento no ha sabido defender este proyecto. Además del proyecto paralizado del Mercado Central y actúan con una exasperante lentitud en el barrio de San Antón que 28 meses después de tomar el control del ayuntamiento no han sido capaces de entregar el edificio estando el mismo finalizado.

Lo mismo ha ocurrido con el Plan de viviendas en Palmerales: desconocimiento absoluto de este plan de la Generalitat que anunciaron que se ejecutaría en 2017 con una inversión de 2,2 millones de euros y donde se verían beneficiadas 276 viviendas. Ahora mismo tenemos un desconocimiento y todo sigue igual.

Tampoco son capaces de asumir proyectos más asequibles como han sido la construcción de los nichos necesarios para una ciudad como Elche así como la inexistencia de un solo proyecto en el área de Turismo, en Visitelche. No hemos conocido acciones concretas, ni campañas de importancia para Elche, ni promoción de nuestros valores más destacados, de nuestras señas de identidad. Abandono, desidia, dejadez de la Ruta del Palmeral. Falta de cartelería, suciedad, pintadas, falta de señalización en un espacio turístico, que se enmarca en uno de nuestros Patrimonios de la Humanidad.

Siguen sin saber gobernar como los ilicitanos merecen. Siguen sin gestionar. No saben gestionar. No son capaces de solucionar estos problemas cotidianos en muchos casos y que repercuten directamente en la calidad de vida de los ilicitanos y de los que nos visitan. Hablo del proyecto del Mercado Central que está paralizado y que era una vieja reivindicación de comerciantes y placero de Elche. Además existe un conflicto ocasionado con las terrazas y el sector hostelero. Esto es una gran fuente de riqueza e ingresos para nuestra ciudad.

No hay que imponer, hay que escuchar y dar a los ciudadanos lo que ellos quieren y es lo que se está haciendo con el proyecto del Mercado Central. Por lo tanto es algo muy importante para la actividad de Elche y también lo es la peatonalización de las calles del centro. Lo volvemos a decir que dicha peatonalización estaba incluida en el proyecto del mercado y no se ha hecho nada a pesar de que lo recogieron en los presupuestos del año pasado.

Pero hay más deficiencias importantes. En concreto en sanidad y educación. Son competencias autonómicas pero en las que el ayuntamiento tendría mucho que decir y exigir y no callar ante sus jefes de la Generalitat. Hay carencia del SAMU en verano, cierre en época estival por las tardes de los centros de salud, falta de médicos especialistas en pedanías en concreto pediatras, eliminación de servicios fundamentales como la hemodinámica o la supresión del PET-TAC también en el Hospital del Vinalopó así como los retrasos injustificados en las citas de los médicos de cabecera de más de 15 días en los centro de salud de la ciudad. Cierto es que se ha puesto en marcha un segundo punto de atención extrahospitalaria en Altabix tan necesario para la ciudad pero que es una acción totalmente insuficiente para las promesas que tanto PSOE y Compromís han realizado desde el gobierno autonómico.

Debemos reivindicar a la Generalitat inversiones para nuestra ciudad de las que se han hecho promesas y no ha llegado ninguna hasta el momento. Salvo el inicio de obras de desdoblamiento en la carretera de Santa Pola pero que fueron aprobadas en la anterior legislatura. Al mismo tiempo debemos ser firmes en reivindicar al gobierno de España las inversiones necesarias y que Elche merece aunque ya está comprometida la finalización del AVE a Murcia (que es el AVE a Elche) y la mejora de accesos al aeropuerto. Pero debemos seguir reclamando la conexión de la alta velocidad con la ciudad y el aeropuerto, la modernización de la línea de cercanías Alicante-Murcia, la finalización de la Ronda Sur, la conexión de la autovía con el Elche Parque Empresarial y no hay que olvidar la falta de inversiones en pedanías que con normativas autonómicas como el PATIVEL están haciendo que el malestar aumente de forma considerable y con él diversas acciones que tienen como objeto el querer separarse de la ciudad de Elche. Un ejemplo claro puede ser la falta de inversión en Arenales del Sol, El Altet y La Marina.

En concreto, en La Marina, tenemos que defender los intereses generales de Elche y de todos sus vecinos y en particular de los de dicha pedanía respaldando nuestro PGOU que protege el litoral y los bienes naturales y establece a su vez un crecimiento sostenible para todos con la creación de nuevos servicios hoteleros, educativos, sanitarios, etc.

Con todo ello, le proponemos y les tendemos la mano, queremos colaborar con ustedes. Por ello les solicitamos un centro social y deportivo en le bariro de Puertas Coloradas que sea accesible, un centro social en Arenales del Sol, un centro social mejor en Torrellano, que pongan en marcha el Plan de Accesibilidad, puesta en marcha de un hotel de asociaciones en el barrio de San José, ampliación de nichos en los cementerios o mejora en la Ruta del Palmeral.

Así como un plan integral en la ladera del río o un centro de arte íbero en La Alcudia. Espero que todo esto se recoja en los presupuestos y que mejore el día a día de los ilicitanos.