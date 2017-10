El Ayuntamiento de Elche exige a la Conselleria de Educación un nuevo Conservatorio de Música

El Ayuntamiento de Elche ha celebrado este lunes el Pleno Municipal ordinario del mes de octubre, que ha sido una sesión en la que, de nuevo, el turno de Mociones ha suscitado la práctica totalidad del debate.

En ese turno se ha acordado por unanimidad la moción elevada por Compromís per Elx para instar al Ministerio de Fomento la instalación de paneles acústicos en la A-7 a su paso por la partida Les Vallongues de Elche para minimizar la contaminación acústica que sufren las casas de la zona.

Además, a propuesta de Ilicitanos por Elche se ha acordado, también por unanimidad, exigir a la Conselleria de Educación, por un lado la construcción de un nuevo Conservatorio y el impulso de los mecanismos necesarios para que a partir del próximo curso, la contratación de los intérpretes de lengua de signos que necesiten los centros docentes sean contratados con la antelación suficiente para que los mismos estén en su puesto de trabajo el primer día de clase.

Respecto al Conservatorio de Música, Fernando Durá, portavoz adjunto de Ilicitanos por Elche ha destacado que se trata de una reivindicación que se arrastra desde hace más de una década y ha pedido que, “de una vez por todas”, sea atendida.

A colación del debate en torno a la moción relativa del Conservatorio de Música, la edil de Educación, Patricia Maciá, ha confirmado que se va a ceder a la conselleria una parcela para ese cometido y, pese a votar a favor, ya ha advertido que hacer realidad la petición no va a ser en el corto plazo porque "en cuatro años no se puede hacer todo lo que no hizo el PP", según ha afirmado Maciá.

Nueva instalación deportiva municipal

Del PP se han aprobado, también por unanimidad, que el ayuntamiento se adhiera los actos conmemorativos aprobados por el Congreso de los Diputados y el Senado con motivo el próximo año del 40 aniversario desde la aprobación de la Constitución española, así como instar a que se contemple la construcción de una nueva instalación deportiva municipales en la zona de Portes Encarnaes.

El concejal de Deportes ha visto con buenos ojos la propuesta y ha criticado que el PP no la llevara a cabo en los cuatro años en los que estuvo en el gobierno local.

Las dos mociones planteadas por el Grupo Municipal de Ciudadanos Elche también han sido aprobadas por unanimidad. La primera de ellas ha sido una en la que se pide a la Concejalía de Mayores el impulso de un programa de actividades que fomenten la relación y colaboración entre generaciones, entre jóvenes y mayores.

La segunda moción de C’s Elche ha sido la de instar la firma de un convenio entre el ayuntamiento y la UMH, concretamente con el Grado de Ciencias del Deportes, para que alumnos del mismo impartan talleres del ayuntamiento dirigidos a colectivos específicos.

Fondo de Cooperación Local

No ha existido unanimidad en torno a la moción presentada por el Grupo Socialista pidiendo que la Diputación Provincial de Alicante participe el próximo año del Fondo de Cooperación Local de la Generalitat Valenciana, lo que supondría que la aportación del mismo al Ayuntamiento de Elche se viera incrementada respecto a este año en el que la institución provincial no ha participado.

El PP, en cuyas manos está a día de hoy la institución provincial, se ha desmarcado del voto favorable del resto de formaciones y se ha pronunciado con una abstención. Los populares ilicitanos ha defendido no obstante que quieren inversiones de la institución provincial en Elche, tal y como, han incidido, está ocurriendo.