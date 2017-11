Ilicitanos por Elche denuncia que el tripartito no ha creado los parques para perros prometidos este año

El Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche ha acusado este viernes al equipo de gobierno de incumplir lo que se anunció hace un año, que fue que en este 2017 se iban a crear 4 o 5 nuevos parques para perros en el municipio.

Cristina Martínez, portavoz de Ilicitanos por Elche, ha incidido en que esos espacios “son necesarios” y son “muy demandados por los dueños de perros”. “Han tenido todo un año para tramitar la creación de esos parques para perros que el propio tripartito anunció y, sin embargo, después de vender a bombo y platillo esas dotaciones públicas no han ejecutado ninguna”, ha apuntado Martínez.

A juicio de Fernando Durá, portavoz adjunto de Ilicitanos por Elche, la situación es una clara muestra de la “inacción del tripartito, mucho más preocupado por las fotos y los anuncios que por cumplir los proyectos que pregonan cuando se hacen esas fotos”.

“Hasta ahora sólo hay promesas y ninguna realidad, no se ha creado ningún parque para perros y es especialmente indignante después de haberse prometido, una y otra vez, que este año se iba a atender la petición de los vecinos”, ha destacado Durá que ha añadido que “es lamentable que se realicen promesas que luego no se cumplen; que no busquen excusas porque hace año y medio que anunciaron los parques y siendo un asunto que no depende de ninguna otra administración no los han ejecutado”.

Albergue municipal de animales

Por otro lado, el Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche ha recordado que hace prácticamente un año el Pleno Municipal aprobó a propuesta de la formación política una moción para la creación de un albergue municipal de animales: “Cuando preguntamos nos dicen que aún se está en proceso de concretar terrenos y proyectos, llevan un año en ello, y la legislatura avanza y no se cumple con lo que se aprobó”, ha denunciado Fernando Durá mientras que Cristina Martínez ha concluido que “una ciudad como Elche necesita un albergue municipal de animales pero, aunque de cara a la galería digan que apoyan la propuesta que hicimos, incluso la voten a favor, la realidad es que a día de hoy sigue siendo un compromiso más incumplido por el tripartito”.