La Audiencia Provincial tumba el recurso del Elche contra la sanción de Bruselas

Ya hay sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante con relación a la impugnación que presentó el Elche CF y el administrador concursal Carlos Pérez Pomares contra la calificación de los créditos pendientes por la decisión de recuperación de dinero público dictada por la Comisión Europea, por un importe ligeramente superior a los 4’1 millones de euros. Finalmente todo queda como había ordenado el Juzgado de Lo Mercantil, que había determinado que estos créditos eran contra la masa.

La resolución de la Audiencia Provincial establece que siempre debe prevalecer el derecho comunitario por encima del español por lo que la ley establecida por la Unión Europea no se puede derogar por el derecho nacional. No obstante, esta decisión no altera en nada el guion previsto para la subasta de la las acciones del IVF puesto que la decisión de pago está suspendida por el Tribunal Europeo de Justicia y en las bases aprobadas por el Instituto Valenciano de Finanzas se obliga a avalar esa deuda al interpretarse por parte de su director, Manuel Illueca, como así ha quedado demostrado, que una vez que se levante la suspensión habrá que abonarla de forma “eficaz e inmediata”.

La decisión de la Audiencia Provincial deja abierta la opción de plantear un recurso al Tribunal Supremo, si bien el Club no tiene claro que sí apurará este extremo dados los escasos efectos que tendría la decisión en función de la exigencia del aval. No obstante, la Audiencia Provincial aprecia evidentes dudas de derecho que plantea la cuestión abordada.