Ágora d’Elx pide crear una mesa para tratar la revitalización del centro de la ciudad

La asociación Ágora d’Elx ha asegurado que ha pedido por escrito al equipo de gobierno tripartito (PSOE, Compromís y Partido de Elche) la creación de una mesa para tratar la revitalización del centro histórico de Elche, sin embargo ha lamentado que pese a que la petición se realizó el pasado 20 de febrero no se les ha trasladado ninguna contestación.

Hay que buscar una solución global y participativa, y para ello recomendamos convocar una mesa en la que participen todos los agentes sociales, pero antes teniendo claro el modelo de ciudad que queremos y cómo que sea el centro en dicho modelo”, ha afirmado este martes el presidente de Ágora d’Elx, Pablo Fernández, que ha añadido que “nostros propugnamos un centro histórico descontaminado, de alto valor cultural y dentro de un modelo de ciudad verde y sostenible”. “La solución la debemos de encontrar entre todos”, ha defendido Fernández en una comparecencia pública en la que ha anunciado que se han incorporado a la asociación como miembros de la misma Manuel Rodríguez, ex alcalde de Elche por el PSOE; la ex edil socialista María Dolores Asensio; el ex edil de Esquerra Unida y ex diputado en Les Corts, Joan Antoni Oltra; y el médico Soubhi Hamaui, involucrado desde hace años en movimientos sociales de la ciudad.

Hay plazas de aparcamiento suficientes

Por otro lado, en relación al proyecto de construcción de un nuevo mercado, ha trascendido, de nuevo a través de colectivos contrarios a la actuación, que la empresa adjudicataria de la construcción y explotación del nuevo mercado ha reconocido que en el centro de Elche existe suficiente oferta de plazas de aparcamiento en rotación para cubrir la demanda existente.

Aparcisa, adjudicataria del proyecto, considera que la construcción de un nuevo parking se justifica con la creación de una nueva demanda, que es la que se derivará de la dotación en el nuevo mercado de un hipermercado.

Así se expone en un informe evaluador del estudio de tráfico realizado por Aparcisa en noviembre de 2015, que contemplaba el acceso de los coches por la calle Ánimes y su salida por la calle Victoria, lo que supone una propuesta fue desestimada por la Junta de Gobierno del ayuntamiento ya que ésta ha dado luz verde a que el acceso al aparcamiento subterráneo proyectado se produzca por el carrer Major de la Vila y la salida por la conocida como calle Salitre.

Ese es el único de los cuatro informes evaluadores realizados por el Ingeniero de Caminos Municipal a otros tantos estudios de tráfico presentados por Aparcisa en el que se hace referencia a la demanda de plazas de aparcamiento en el centro. El documento cifra en 832 la oferta de plazas públicas en rotación existente en los tres parkings que hay en los alrededores del centro de la ciudad. Su distribución es la siguiente: 284 en Traspalacio, 130 en el Gran Teatro y 418 en Porta de la Morera. Y el técnico que suscribe ese informe considera que, en función de las previsiones de ocupación que se realiza para el parking del mercado, en la zona existe suficiente oferta de aparcamiento en rotación, justificando la necesidad del aparcamiento previsto en el nuevo edificio del Mercado Central por la utilidad ligada a las actividades previstas en el mismo”.

Para los opositores a la construcción de un nuevo mercado, esas cifras evidencian que el mercado, por sí mismo, no genera demanda de plazas como para hacer otro más.