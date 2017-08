William pondrá la magia

William Domingues Da Silva (Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1987) comenzó su carrera en el Ceilandia Esporte Clube de Brasil y cuenta con una nutrida experiencia en el fútbol español y, más concretamente, valenciano tras su paso por Atlético Baleares, Huracán Valencia, Torrellano, Alzira y Acero. En este último club coincidió con dos de sus actuales compañeros como son Javi Serra y Rubén Fonte. William llega al Castellón tras jugar en el UMF Víkingur Ólafsvík, de la primera división islandesa. El futbolista , en declaraciones a Onda Deportiva, se muestra ilusionado por su llegada al club de La Plana:"El técnico ya me entrenó y ha habado conmigo para que venga aquí y eso me ilusiona. He visto un buen grupo, es una piña"

El nuevo fichaje albinegro se encontraba trabajando por su cuenta en las últimas semanas, por lo que reconoce que todavía no está en su mejor momento: "Estaba trabajando por mi cuenta, pero no es lo mismo que estar en un equipo. Estoy al 60/70%, pero espero estar pronto a tope para jugar". De la misma forma reconoce que deberá luchar para hacerse con un puesto:"La competencia es buena y aquí la hay. Ya decidirá Castelló quien juega. Mi puesto es le de mediapunta, de bajar a recibir y meter balones a los de arriba. Si estoy bien seguro que la gente se va a divertir. Jugué con el Acero aquí y la gente me ovacionó. Desde ese día era un objetivo jugar en Castalia y ahora lo voy a hacer realidad"