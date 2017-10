Vila-real renova les línies elèctriques en la zona est de la ciutat

La regidoria de Territori i Iberdrola invertirán 160.000 euros per a cometre la millora de la inafrestructura.

L'Ajuntament de Vila-real ha aprovat la renovació i millora de la infraestructura elèctrica en la zona est de la ciutat, que comptarà amb noves línies soterrades de mitja tensió. El regidor de Territori, Emilio M. Obiol, ha indicat que la intervenció serà possible gràcies a la col•laboració entre la Regidoria i Iberdrola, que invertirà 160.000 euros per a escometre diverses obres a l'entorn de l'avinguda de França –als voltants de l'estació-, així com en Solades -a la zona de l'IES Francesc Tàrrega- i al barri del Pilar, a l'entorn de l'avinguda del riu Ebre.

"L'objectiu és solucionar els problemes de caiguda de tensió a causa de la poca capacitat de la xarxa amb la instal•lació de noves LSMT(línies subterrànies de mitja tensió), que permetran oferir un millor servei als usuaris, gràcies a l'increment de potència, a més de dotar de major seguretat a les instal•lacions”, explica Obiol, qui destaca que a la inversió d'Iberdrola de 160.000 euros se sumen altres 35.000 de la companyia Orange, que en breu instal•larà nous nodes de fibra òptica subterranis en la zona de la plaça del Llaurador i als voltants de l'IES Francesc Tàrrega i el Cedre.

"Ambdues inversions són a càrrec de les companyies", indica Obiol, qui demana disculpes als veïns afectats en algun moment per caigudes o talls puntuals de l'electricitat i reitera que aquest Ajuntament "treballa per i per a ells". Així mateix, espera que amb

ambdues intervencions millore el servei que se'ls presta als vila-realencs i assegura que els treballs podrien començar abans que acabe aquest any.