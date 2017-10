Vila-real prepara el diospositiu de Tot Sants amb un autobús gratuït

Vila-real prepara el cementeri per a la festivitat de Tots Sants, amb la posada en marxa d´un dispositiu de seguretat i servei per als ciutadans. / ONDACERO.ES/VILA-REAL.ES

L´Ajuntament de Vila-real ha previst un dispositiu de seguretat per la festa de TOT SANTS, on de nou incorporarà un autobús gratuït per als díes 31 d´octubre i 1 de noviembre. El servei estarà disponible de 9.00 a 18.00 hores i realitzarà la seua primera eixida des de l'avinguda del Riu Ebre, passant pels Lluïsos, la bàscula i Carmelites fins a arribar al cementeri. Aquest dispositiu especial s’afegeix al recorregut habitual de l'autobús gratuït del dia de Tots Sants, que té com a punt de partida Els Lluïsos i fa parada a l'avinguda de la Murà, Pius XII, Josep Ramon Batalla, Vicent Sanchis, Joan Baptista Llorens, Penyagolosa, Calvari, plaça del Llaurador, carrer de l’Ermita i cementeri. El recorregut de tornada es per Ermita, Cordó, avinguda d’Alemanya, J.R. Batalla, Vicent Sanchis, J.B. Llorens, Riu Ebre, Francesc Tàrrega, la Murà i Els Lluïsos.

Quant a l'horari del cementeri, s'amplia de 9.00 a 19.00 hores el dia 31 i de 8.00 a 19.00 hores l'1 de novembre. L'Ajuntament, a més, posarà a la disposició dels ciutadans cadires perquè puguen assistir als actes religiosos que organitza l'Associació de Filles de Maria del Rosari, així com el servei de megafonia, perquè la tradicional missa de difunts puga ser gravada i retransmesa posteriorment per la televisió local.

Com cada any, hi haurà servei d'ambulància tots dos dies i es comptarà amb la col•laboració de la Policia Local i Serveis Públics, així com de Protecció Civil, Creu Roja i Acudim, que facilita cadires de rodes per a les persones amb mobilitat reduïda.