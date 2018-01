Vila-real i Manantial han signat un conveni de col-laboració de 20.000 euros

L´alcalde de Vila-real José Benlloch ha signat un conveni de col•laboració que l'Ajuntament de Vila-real manté amb la Fundación Manantial corresponent a 2017, amb un import de 20.000 euros destinats a sufragar les activitats d'atenció i inserció social que l'entitat desenvolupa a Vila-real.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, qui ha visitat recentment els projectes que Fundación Manantial desenvolupa a la Comunitat de Madrid dirigits a la recuperació de les persones amb problemes de salut mental “on hem pogut comprovar la importantíssima labor que estan realitzant amb les persones amb problemes mentals. Iniciatives que en breu anem a veure implantades també a la nostra ciutat, gràcies a l'aposta que Manantial ha fet per Vila-real i pel nostre projecte sociosanitari”, apunta Benlloch.

El primer edil va poder conéixer de primera mà el funcionament de recursos implantats i previstos en la ciutat, com la residència, empreses d'economia social per a les persones amb diversitat funcional mental o el Centre de Rehabilitació i Integració Social, projecte que veurà prompte la llum a Vila-real, una vegada s'està desbloquejant ja la desclassificació del solar al costat del centre Molí la Vila per a la ubicació del CRIS. L'alcalde va poder visitar també diversos CRIS en funcionament i la nova residència que l'organització inaugurarà pròximament a la localitat madrilenya de Torrejón de Ardoz, similar a la residència oberta de malalts mentals Santa Ana, oberta enguany a Vila-real gràcies a la col•laboració de la Fundació Caixa Rural Vial-real.

A Vila-real, La residència Santa Ana és a punt d'entrar en funcionament, amb la integració en els programes de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i també el CRIS que Manantial projecta a la ciutat està pròxim a ser realitat, una vegada hem aconseguit desbloquejar amb la Generalitat la desclassificació del terreny al costat del centre d'Alzheimer Molí la Vila, que cedirem per a la construcció d'aquest nou recurs. “Hem pogut veure com funcionen aquest tipus de recursos i els sistemes de construcció que podrien traslladar-se també a Vila-real per a fer realitat aquest CRIS”, conclou Benlloch.