El Tau se la juega ante el Melilla

Para el entrenador ondense el de este viernes no es un partido más. A falta de cuatro jornadas y con dos partidos de ventaja sobre el descenso, espera que mañana puedan dar un paso al frente casi definitivo: “No me gusta poner nombre a los paridos pero está claro que para nosotros es una final . Nos quedan cuatro finales. Venimos de un partidos excelente y creo que estamos en le mejor momento de la temporada, que llegamos al final con muy buen juego y buenas sensaciones. Nos van a hacer falta todas y punto de fortuna en los minutos finales”

Pese al potencial del próximo rival, Ten se basa en los buenos partidos realizados ante los grandes de la categoría para cimentar las opciones de su equipo:·Creo que podemos tener opciones de competir con el Melilla. No podemos esperara¡ a partidos que a priori sean más fáciles para amarrar la permanencia. Hay que ir a por todas y no guardarse nada. Quedan cuatro jornadas y no queríamos vernos en esta situación, sobre todo tras perder tantos partidos en la última jugada. Con todos lo de arriba hemos llegado con opciones al final de los partidos. Después del partido ya veremos la clasificación y de ver que han hecho el resto En Donosti hicimos un gran partido sin el premio que queríamos. Creo que estamos mejorando pero sin no llegan los resultados es difícil verlo. En el deporte profesional si no se gana no puedes estar satisfecho.”