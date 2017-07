El proyecto E-USE permite ahorrar 8.000 euros en la piscina de Nules gracias a la geotermia

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), a través del proyecto europeo E-USE y en colaboración con el Ayuntamiento de Nules y la empresa ITECON ha conseguido, mediante el uso de geotermia en la climatización de la piscina municipal de Nules, un ahorro energético cifrado en 8.300 euros durante los meses de enero a mayo de este año, considerados período de prueba de la aplicación de este sistema.

Actualmente el sistema se encuentra en período de prueba pero se calcula que cuando se encuentre en pleno rendimiento el ahorro rondará los 18.000 euros por año. Además, el uso de esta renovable, aún bastante desconocida, ha conseguido evitar la emisión de 38.500 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Todo ello gracias al impulso del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) que da soporte a la red europea Climate-KIC cuyo objetivo fundamental se centra mitigar los efectos negativos del cambio climático. Es en esta red en donde se enmarca el proyecto europeo E-USE: (Europe Wide Use of Sustainable Energy from Aquifers) que se centra en impulsar por toda Europa el uso de la energía sostenible procedente de los acuíferos, como sería en este caso la geotermia.

A fin de que toda la ciudadanía pueda aprender y conocer mejor cómo funciona la aplicación de esta energía el ITC ha publicado un video, rodado con la colaboración del estudio NOCLA FILMS, en donde a base de ilustración y animaciones se explica claramente la iniciativa: http://bit.ly/2t999ZG