La Xulla marca la programació festiva del dilluns pels carrers de la ciutat.

Anit la ciutat va tornar a eixir al carrer per a disfrutar de la tradicional xulla pels seus carrers , com també ho van fer reina i dames junt amb el regidor de Festes Javier Serralvo en la penya La Merla. Per la seua banda l'alcalde José Benlloch, va preferir passar la nit en família, en la penya el Vermelló.

Durant l'acte de les vaquetes del migdia, pel recinte de cadafales, va haver-hi un ferit lleu de 68 anys d'edat, E.S.U, amb erosions lleus i hematoma en un genoll.

Vila-real viu hui la jornada prèvia al dia gran de les seues festes amb l'homenatge de les flors al seu patró sant Pasqual. La comissió de penyes organitza l'acte més participatiu de la setmana, i enguany amb motiu del centenari del patronatge de sant Pasqual, amb un tapís nou a les portes de la basílica. L'organització ha congregat a les 18.00 hores als participants en la plaça major, i Cáritas Interparroquial pretén aprofitar les arribades dels ciutadans per a captar aliments solidaris per part dels ciudadnos des de la plaça de la Vila, on estaran ubicats els voluntaris.

També hui és jornada taurina a Vila-real, amb les ramaderies Manuel Ángel Miralles i Torrehandilla, i amb el patrocini de l'associació taurina de Vila-real i la Junta de Festes, a les 17.30 i 23.30 hores.

RECICLA ELS TEUS APARELLS.

La segona edició de la campanya 'Recicla els teus aparells', impulsada per la Generalitat Valenciana, torna a Vila-real. La iniciativa, que finalitza vaig fugir, tracta de que dues bicicletes amb remolt recorren diferents punts de la ciutat on els veïns poden dipositar els aparells electrònics i elèctrics que no funcionen i que no superen la grandària màxima de 20 centímetres.

El regidor de Vaig mesurar ambient, José Pasqual Sancho ha recordat la importància de reciclar be este tipus d'aparells duent-los a l'ecoparc per l'alta contaminació que provoquen i ha afirmat que el "repte és superar els tres trones de residus arreplegades la passada edició, aprofitant que son festes i hi ha mes gent al carrer". Esta campanya, tots els participants rebran un premon destral, amb productes com Iphone 7, Ipad mini, televisors d'última generació, videoconsoles, robots aspiradors i molts altres.