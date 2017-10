Vila-real ha ubicat desfibril-ladors en dependencies municipals

Vila-real compta ja amb tres desfibril•ladors externs semiautomàtics (DESA) que serviran per a atendre a qualsevol ciutadà en cas d'emergència. Els tres aparells arriben cedits per la Diputació de Castelló, i s'han distribuït entre l'ajuntament, la seu de la Policia Local i a l’Auditori Municipal.

Per poder fer ús dels DESA, 25 funcionaris municipals han participat en un curs en les dependències de la Policia Local per a formar-se com a operadors no sanitaris, on han après a realitzar maniobres de recuperació cardiopulmonar i a utilitzar l'aparell. La regidora de Sanitat Silvia Gómez destaca la ubicació d'un dels aparells a la planta baixa de l'ajuntament, “un espai on cada dia es congreguen molts veïns per a realitzar gestions i tràmits i on pot ser molt útil”, apunta, “ja que la intervenció d'aquest tipus de dispositius aporta al malalt notables índexs de supervivència en cas de parada cardio-respiratòria, cosa que sense el seu ús s'estima impossible”, conclou.